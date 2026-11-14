Matan a una mujer y a su nieto durante ataque armado en Intibucá; hay otro menor herido

Intibucá, Honduras.- Una mujer de 45 años y su nieto de apenas 5 años perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido la noche del viernes 13 de noviembre en la comunidad de Cataulaca, sector de El Linse, municipio de San Juan, Intibucá.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Liliam Hernández y el pequeño Íker Hernández, quienes habrían sido atacados por la hija de Liliam y otras dos personas.
De acuerdo con la información preliminar, la joven mujer habría disparado contra varios miembros de su familia, provocando la muerte de su madre y de su hijo, además de dejar herido a su hermano.
El menor de edad, identificado únicamente como Elí, resultó herido de bala. El pequeño fue trasladado al hospital Versalles, ubicado en La Esperanza, Intibucá, donde recibe atención médica.
Por este caso, las autoridades reportaron la detención de tres personas, quienes son investigadas por su presunta participación en el ataque armado.
Entre los detenidos estaría la hija de la mujer fallecida, quien también es la madre del niño de cinco años que perdió la vida durante el hecho.
Según versiones preliminares, la presunta responsable habría manifestado hace unos días que atacaría a varias personas, situación que ahora forma parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
El hecho ha causado consternación por la muerte de la mujer y su pequeño nieto, además de las heridas que sufrió el otro menor durante el episodio violento.