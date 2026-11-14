Matan a una mujer y a su nieto durante ataque armado en Intibucá; hay otro menor herido

Intibucá, Honduras.- Una mujer de 45 años y su nieto de apenas 5 años perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido la noche del viernes 13 de noviembre en la comunidad de Cataulaca, sector de El Linse, municipio de San Juan, Intibucá.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Liliam Hernández y el pequeño Íker Hernández, quienes habrían sido atacados por la hija de Liliam y otras dos personas.

De acuerdo con la información preliminar, la joven mujer habría disparado contra varios miembros de su familia, provocando la muerte de su madre y de su hijo, además de dejar herido a su hermano.