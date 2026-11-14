Hoy se entregan los chips a más de mil ciclistas inscritos en la Vuelta EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los más de mil ciclistas inscritos en la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO podrán retirar este sábado 14 de noviembre sus respectivos kits para participar en la competencia que se desarrollará este 15 de noviembre en Tegucigalpa. La entrega de los chips, números, camisetas y artículos promocionales de los patrocinadores comenzará a partir de las 10:30 de la mañana en el Mall Multiplaza de la capital. Los competidores deberán presentarse para recibir los implementos que utilizarán durante el recorrido de 45 kilómetros, programado para iniciar a las 6:00 de la mañana del domingo.

La salida y concentración de los participantes será en el redondel del Campo Parada Marte, desde donde arrancará una de las competencias ciclísticas más importantes del país. En esta decimoquinta edición se espera la participación de deportistas procedentes de diferentes departamentos de Honduras y de varios países de América, quienes competirán en un total de 30 categorías, tanto masculinas como femeninas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ruta comprenderá el anillo periférico de Tegucigalpa y contará con dos puntos de retorno: el primero a la altura de la empresa Baem, en el sector de Los Laureles, y el segundo en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos, en Los Próceres. Como parte de la organización, diferentes instituciones de socorro, seguridad y atención de emergencias participarán en el operativo para resguardar a los ciclistas durante la jornada.