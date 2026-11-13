Fuerzas vivas y EL HERALDO listos para la Vuelta Ciclística 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de las fuerzas vivas y Diario EL HERALDO sostuvieron una reunión de coordinación para ajustar los últimos detalles logísticos y operativos de la Vuelta Ciclística 2026 programada para este domingo 15 de noviembre en la capital.

Durante el encuentro se revisaron los planes operativos de cada una de las instituciones y organizaciones que participarán en el dispositivo de seguridad, con el propósito de conocer los recursos humanos y logísticos que estarán disponibles para la competencia.

Uno de los puntos abordados fue la distribución de más de 400 agentes de fuerzas vivas a lo largo de la ruta, así como la asignación de responsabilidades para establecer qué equipos cubrirán cada sector y evitar que se repitan las ubicaciones.