Fuerzas vivas y EL HERALDO listos para la Vuelta Ciclística 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de las fuerzas vivas y Diario EL HERALDO sostuvieron una reunión de coordinación para ajustar los últimos detalles logísticos y operativos de la Vuelta Ciclística 2026 programada para este domingo 15 de noviembre en la capital.
Durante el encuentro se revisaron los planes operativos de cada una de las instituciones y organizaciones que participarán en el dispositivo de seguridad, con el propósito de conocer los recursos humanos y logísticos que estarán disponibles para la competencia.
Uno de los puntos abordados fue la distribución de más de 400 agentes de fuerzas vivas a lo largo de la ruta, así como la asignación de responsabilidades para establecer qué equipos cubrirán cada sector y evitar que se repitan las ubicaciones.
También se evaluaron los recursos materiales con los que contará cada fuerza, entre ellos vehículos y conos, necesarios para organizar el tránsito y mantener despejadas las zonas destinadas al paso de los ciclistas.
Otro de los aspectos centrales de la reunión fue la planificación de los cierres viales y los controles para impedir que vehículos ingresen a sectores donde no está permitido circular durante el desarrollo de la competencia.
En la reunión participaron Fernando Martínez, de GES; Israel Ávila, de Movilidad Urbana; Walter Sandoval, de la Policía Municipal; y Ronald Rojas, de Alquileres ServiOriente.
Asimismo, estuvieron presentes Kelvin Díaz, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), y el subcomisario Óscar Osman Lorenzo, también de esa dependencia.
La reunión forma parte de los preparativos para una nueva edición de la competencia, en la que la coordinación de los equipos de seguridad, los controles vehiculares y los cierres de calles serán fundamentales para el desarrollo de la jornada deportiva.
La Vuelta Ciclística de EL HERALDO reunirá este domingo a más de 1,200 ciclistas nacionales e internacionales.