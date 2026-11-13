Bukele anuncia la instalación de una base operativa en el principal estadio de Haití

San Salvador, El Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves 12 de noviembre que, tras la toma de control del principal estadio de Haití, instalarán allí una base operativa, a la vez que amenazó a las pandillas con una ofensiva.

En un mensaje en X en criollo haitiano, Bukele informó que este operativo de las tropas salvadoreñas con la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití y la Task Force, un grupo armado bajo el mando del Gobierno haitiano, "logró tomar el control del Estadio Sylvio Cator y asegurar la zona".

Según Bukele, durante la operación se encontraron "varios cráneos humanos dentro del estadio" y señaló que la base operativa permitirá "continuar avanzando más adentro en los territorios controlados por las pandillas".

"Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno", apuntó y advirtió a los miembros de las pandillas que "abandonen la zona antes de que comience la ofensiva".

"Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias", sentenció.