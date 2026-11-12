Cuentas de TikTok vinculadas a Honduras crean comunidad en WhatsApp para migrar a EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Una cuenta publica convocatorias de caravanas; otra las vuelve a difundir. Ambas ofrecen la misma entrada a WhatsApp, donde un grupo de 166 integrantes pide sumar a más personas interesadas. El recorrido conecta los anuncios públicos de TikTok con una comunidad reunida alrededor de la posibilidad de viajar irregularmente hacia Estados Unidos. Una investigación conjunta de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentó ese vínculo entre los perfiles @crazyaxyf9u y @6ix9ine.pr, de TikTok, asociados con convocatorias de caravanas desde Honduras.

El primero se presenta como creador de “Gran Caravanas de Honduras”; el segundo pasó de publicar contenido personal a promocionar sus llamados. Las dos cuentas comparten la misma invitación al grupo “Caravana Jehová es mi pastor”, creado el 21 de octubre de 2026, menos de un mes antes de esta revisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dos de sus tres administradores utilizan números con prefijo hondureño y el tercero emplea numeración nicaragüense. Entre los participantes también predominan, según la observación realizada, los números de Honduras.

El hallazgo revela cómo las convocatorias se conectan con un espacio para reunir interesados y ampliar la comunidad. Durante el seguimiento, el grupo mostraba poca actividad y no se documentaron instrucciones que acreditaran la preparación de una salida concreta. Los administradores no respondieron las preguntas de ambos equipos periodísticos. Tampoco atendieron los intentos de contacto mediante llamadas por WhatsApp y llamadas telefónicas convencionales. Las consultas sobre requisitos para incorporarse y puntos de encuentro quedaron igualmente sin respuesta. La promoción ocurre en medio de nuevas advertencias estadounidenses contra la migración irregular. El 12 de noviembre de 2026, Donald Trump amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si ese país no detenía el avance de una caravana hacia el norte, según Reuters . La amenaza constituye un contexto distinto al hallazgo digital: no se ha establecido que esa caravana esté vinculada con las cuentas o el grupo examinados.

Convoca y multiplica

La conexión entre los perfiles puede seguirse a través de sus publicaciones. @crazyaxyf9u reúne siete publicaciones de afiches sobre caravanas y se atribuye en su biografía la creación de la iniciativa. La cuenta reclama así un papel propio detrás de las convocatorias. El monitoreo sitúa aproximadamente su creación el 23 de agosto de 2026 y registra una publicación sobre caravanas al día siguiente. Esa proximidad muestra que los llamados a viajar forman parte de su actividad desde el inicio del período observable. La trayectoria de @6ix9ine.pr es diferente. Su creación se ubica aproximadamente en mayo de 2024. Antes tenía contenido personal y poca actividad, pero durante agosto de 2026 comenzó a promocionar las caravanas publicadas por @crazyaxyf9u. En este segundo perfil se identificaron nueve publicaciones de afiches y 21 videos sobre recorridos de caravanas. El cambio convirtió una cuenta previamente personal en otro punto de difusión de las convocatorias. Entre ambos perfiles se registraron 37 publicaciones relacionadas con caravanas: 16 de afiches y 21 videos. La cifra corresponde a piezas publicadas, no a igual número de salidas ni a recorridos efectivamente realizados. La fecha y procedencia de cada video deben comprobarse antes de atribuirlo a las convocatorias actuales. El vínculo más relevante combina contenido y contacto. Una cuenta se presenta como creadora de la iniciativa; otra vuelve a divulgar sus llamados; ambas dirigen a los interesados al mismo grupo. La invitación compartida establece una conexión concreta entre sus actividades. No se ha acreditado que los perfiles pertenezcan a una sola persona o tengan los mismos administradores. Su asociación con convocatorias hondureñas tampoco demuestra que sus responsables estén físicamente en Honduras. La relación documentada corresponde a los anuncios, las referencias al país y el canal de WhatsApp que utilizan. El mecanismo ofrece continuidad a la convocatoria. Quien encuentra un afiche en cualquiera de los dos perfiles puede pasar a un espacio donde se reúnen otros usuarios. Dentro del grupo, la descripción pide “por favor unir a las personas que quieran unirse y no falta de respeto”. La instrucción invita a los integrantes a participar en el crecimiento de la comunidad mediante nuevas incorporaciones. La difusión comienza en TikTok y encuentra en WhatsApp un espacio que también solicita sumar interesados.

Varios países

El nombre “Caravana Jehová es mi pastor” y su presentación cristiana dan al grupo una identidad religiosa. Esa referencia acompaña la convocatoria, aunque no acredita el respaldo de una iglesia ni la participación de una organización religiosa en las salidas anunciadas. Al momento de la revisión más reciente, el grupo tenía 166 integrantes. La inspección inicial mostró un predominio de números hondureños, aunque todavía no se dispone de un conteo por indicativo que permita establecer su proporción exacta.