Cuentas de TikTok vinculadas a Honduras crean comunidad en WhatsApp para migrar a EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Una cuenta publica convocatorias de caravanas; otra las vuelve a difundir. Ambas ofrecen la misma entrada a WhatsApp, donde un grupo de 166 integrantes pide sumar a más personas interesadas.
El recorrido conecta los anuncios públicos de TikTok con una comunidad reunida alrededor de la posibilidad de viajar irregularmente hacia Estados Unidos.
Una investigación conjunta de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentó ese vínculo entre los perfiles @crazyaxyf9u y @6ix9ine.pr, de TikTok, asociados con convocatorias de caravanas desde Honduras.
El primero se presenta como creador de “Gran Caravanas de Honduras”; el segundo pasó de publicar contenido personal a promocionar sus llamados.
Las dos cuentas comparten la misma invitación al grupo “Caravana Jehová es mi pastor”, creado el 21 de octubre de 2026, menos de un mes antes de esta revisión.
Dos de sus tres administradores utilizan números con prefijo hondureño y el tercero emplea numeración nicaragüense. Entre los participantes también predominan, según la observación realizada, los números de Honduras.
El hallazgo revela cómo las convocatorias se conectan con un espacio para reunir interesados y ampliar la comunidad. Durante el seguimiento, el grupo mostraba poca actividad y no se documentaron instrucciones que acreditaran la preparación de una salida concreta.
Los administradores no respondieron las preguntas de ambos equipos periodísticos. Tampoco atendieron los intentos de contacto mediante llamadas por WhatsApp y llamadas telefónicas convencionales. Las consultas sobre requisitos para incorporarse y puntos de encuentro quedaron igualmente sin respuesta.
La promoción ocurre en medio de nuevas advertencias estadounidenses contra la migración irregular. El 12 de noviembre de 2026, Donald Trump amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si ese país no detenía el avance de una caravana hacia el norte, según Reuters.
La amenaza constituye un contexto distinto al hallazgo digital: no se ha establecido que esa caravana esté vinculada con las cuentas o el grupo examinados.
Convoca y multiplica
La conexión entre los perfiles puede seguirse a través de sus publicaciones. @crazyaxyf9u reúne siete publicaciones de afiches sobre caravanas y se atribuye en su biografía la creación de la iniciativa. La cuenta reclama así un papel propio detrás de las convocatorias.
El monitoreo sitúa aproximadamente su creación el 23 de agosto de 2026 y registra una publicación sobre caravanas al día siguiente. Esa proximidad muestra que los llamados a viajar forman parte de su actividad desde el inicio del período observable.
La trayectoria de @6ix9ine.pr es diferente. Su creación se ubica aproximadamente en mayo de 2024. Antes tenía contenido personal y poca actividad, pero durante agosto de 2026 comenzó a promocionar las caravanas publicadas por @crazyaxyf9u.
En este segundo perfil se identificaron nueve publicaciones de afiches y 21 videos sobre recorridos de caravanas. El cambio convirtió una cuenta previamente personal en otro punto de difusión de las convocatorias.
Entre ambos perfiles se registraron 37 publicaciones relacionadas con caravanas: 16 de afiches y 21 videos. La cifra corresponde a piezas publicadas, no a igual número de salidas ni a recorridos efectivamente realizados.
La fecha y procedencia de cada video deben comprobarse antes de atribuirlo a las convocatorias actuales.
El vínculo más relevante combina contenido y contacto. Una cuenta se presenta como creadora de la iniciativa; otra vuelve a divulgar sus llamados; ambas dirigen a los interesados al mismo grupo. La invitación compartida establece una conexión concreta entre sus actividades.
No se ha acreditado que los perfiles pertenezcan a una sola persona o tengan los mismos administradores. Su asociación con convocatorias hondureñas tampoco demuestra que sus responsables estén físicamente en Honduras.
La relación documentada corresponde a los anuncios, las referencias al país y el canal de WhatsApp que utilizan.
El mecanismo ofrece continuidad a la convocatoria. Quien encuentra un afiche en cualquiera de los dos perfiles puede pasar a un espacio donde se reúnen otros usuarios. Dentro del grupo, la descripción pide “por favor unir a las personas que quieran unirse y no falta de respeto”.
La instrucción invita a los integrantes a participar en el crecimiento de la comunidad mediante nuevas incorporaciones. La difusión comienza en TikTok y encuentra en WhatsApp un espacio que también solicita sumar interesados.
Varios países
El nombre “Caravana Jehová es mi pastor” y su presentación cristiana dan al grupo una identidad religiosa. Esa referencia acompaña la convocatoria, aunque no acredita el respaldo de una iglesia ni la participación de una organización religiosa en las salidas anunciadas.
Al momento de la revisión más reciente, el grupo tenía 166 integrantes. La inspección inicial mostró un predominio de números hondureños, aunque todavía no se dispone de un conteo por indicativo que permita establecer su proporción exacta.
La conexión con Honduras también aparece en la administración. Dos de los tres administradores observados utilizan el +504, asignado a Honduras, y el tercero tiene el +505, correspondiente a Nicaragua. Estas asignaciones están recogidas en los planes de numeración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Entre los participantes también figuran números con prefijos de Guatemala (+502), El Salvador (+503), Costa Rica (+506) y México (+52), según el mismo registro oficial de la UIT. Los indicativos identifican la numeración telefónica, pero no prueban la nacionalidad ni la ubicación actual de sus titulares.
También se identificaron números estadounidenses. Dos de los examinados utilizan los códigos de área 210 y 806, asignados a zonas de Texas que incluyen San Antonio, Amarillo y Lubbock, como documenta la Comisión de Servicios Públicos de Texas. La numeración no permite afirmar que los usuarios estén actualmente en esas ciudades.
La diversidad de números muestra que las convocatorias confluyen en un espacio con referencias telefónicas de varios países. La pertenencia al grupo no convierte a cada integrante en organizador ni demuestra que todos tengan intención de emprender el viaje.
Para conocer quién administra ese espacio y qué relación mantiene con las salidas anunciadas, EH Verifica y LA PRENSA Verifica enviaron preguntas e intentaron contactar a sus responsables. Los mensajes no obtuvieron respuesta y las llamadas no fueron atendidas.
También se hicieron consultas desde la perspectiva de una persona interesada en incorporarse, preguntando qué se necesitaba y cuáles eran los puntos de encuentro. No se obtuvo información que permitiera establecer un procedimiento de incorporación o verificar las condiciones del desplazamiento.
El seguimiento documentó, por tanto, una comunidad accesible, administradores visibles y una invitación expresa a sumar participantes. No acreditó una salida en preparación durante el período observado.
Este hallazgo amplía la primera entrega de la investigación, publicada el 6 de noviembre de 2026 de EL HERALDO y LA PRENSA. Aquella revisión identificó 33 publicaciones en TikTok y Facebook vinculadas con la promoción de la migración irregular hacia Estados Unidos.
En esa muestra, 28 publicaciones acumulaban 22,492 compartidos y otras cinco sumaban 3,804 visualizaciones. Los contenidos incluían convocatorias de caravanas, ofertas de supuestos coyotes y una afirmación falsa sobre permisos presuntamente concedidos por México a migrantes.
Una oferta anunciaba traslados desde Monterrey hacia Estados Unidos. Otra presentaba destinos con tarifas de entre 2,600 y 7,500 dólares y salidas cada seis días, sin identificar el punto de partida. No se ha establecido que esos servicios comerciales estén vinculados con los administradores del grupo examinado ahora.
En el seguimiento anterior, tres códigos QR no permitieron ingresar a los grupos que anunciaban: los enlaces estaban vencidos o los accesos no estaban disponibles. Esa comprobación no descartaba otros canales activos.
La segunda entrega identifica uno compartido por dos perfiles, con integrantes, administradores y una petición de ampliar la comunidad.
Mientras continúan los llamados en redes, la respuesta política estadounidense añade presión sobre el tránsito por México. Tras la amenaza arancelaria de Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que ninguna caravana había llegado a la frontera estadounidense desde enero de 2025 y rechazó recurrir a la fuerza, según Associated Press.
La evidencia digital permite observar un tramo distinto: cómo se reúne a los interesados antes de una eventual salida. Una cuenta publica, otra amplifica y ambas conducen al mismo espacio de WhatsApp.
Allí, las convocatorias encuentran una comunidad que busca crecer, aunque las preguntas sobre el próximo viaje, sus condiciones y sus responsables siguen sin respuesta.