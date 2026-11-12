¿Cuál es el precio del dólar en Honduras este viernes 13 de noviembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar mantiene su tendencia al alza este viernes 13 de noviembre de 2026, con un incremento de L.0.0050 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el jueves.
De acuerdo con los registros del BCH, la compra pasó de L.26.9340 a L.26.9390, mientras que la venta subió de L.27.0687 a L.27.0737.
La variación confirma un nuevo movimiento en el tipo de cambio nominal, que durante los últimos días ha mostrado aumentos graduales.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
Los valores de compra y venta representan dos referencias distintas del tipo de cambio. Para este viernes, el BCH reporta una diferencia de L.0.1347 entre ambos precios.
La tasa de compra se situó en L.26.9390, mientras que la de venta alcanzó L.27.0737.
La evolución del dólar durante la semana
El comportamiento del dólar mostró incrementos durante los días hábiles registrados esta semana. El lunes 9 de noviembre, la compra se ubicó en L.26.9157 y la venta en L.27.0503.
Para el viernes 13, ambos valores aumentaron: la compra acumuló una variación de L.0.0233 y la venta de L.0.0234 respecto al lunes.
El BCH publica los registros oficiales del tipo de cambio, que permiten dar seguimiento a las variaciones de la moneda estadounidense frente al lempira.