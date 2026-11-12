¿Cuál es el precio del dólar en Honduras este viernes 13 de noviembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar mantiene su tendencia al alza este viernes 13 de noviembre de 2026, con un incremento de L.0.0050 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el jueves.

De acuerdo con los registros del BCH, la compra pasó de L.26.9340 a L.26.9390, mientras que la venta subió de L.27.0687 a L.27.0737.

La variación confirma un nuevo movimiento en el tipo de cambio nominal, que durante los últimos días ha mostrado aumentos graduales.