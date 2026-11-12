Ayuda municipal permitirá a José Cabrera someterse a cirugía después de tres años de espera

Tegucigalpa, Honduras. -Durante tres años, José Amílcar Cabrera, residente de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, ha esperado una oportunidad para recuperar la movilidad de su pierna derecha. Desde que sufrió un accidente en motocicleta, el 4 de enero de 2024, su vida cambió: los dolores, las dificultades para caminar y la imposibilidad de trabajar se convirtieron en parte de su día a día. Ahora, a sus 59 años, la espera terminó. El pasado 12 de agosto, a través de EL HERALDO, Cabrera solicitó ayuda al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, para cubrir el costo de la cirugía que necesita, tras un año esperando un cupo en el Hospital Escuela.

La gestión obtuvo respuesta positiva el pasado 2 de noviembre, cuando la municipalidad le confirmó a Cabrera que cubrirá el costo total de la intervención quirúrgica. El procedimiento está previsto para la próxima semana y representa para él mucho más que una cirugía: es la posibilidad de volver a caminar con normalidad, conseguir un empleo y retomar la vida que tenía antes del accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tres años marcados por el dolor y la incertidumbre

El accidente ocurrió cuando se conducía en su motocicleta y, según relató, sufrió un desvanecimiento que provocó que se estrellara contra uno de los polines ubicados frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El impacto le ocasionó una fractura del fémur derecho. Cabrera permaneció hospitalizado en el Hospital Escuela desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero de 2024. Durante ese tiempo fue operado y le colocaron clavos y tornillos para reparar el hueso. Sin embargo, posteriormente comenzó a experimentar complicaciones que le provocaron una infección y limitaron su movilidad. Desde octubre de ese mismo año acudió en varias ocasiones al centro asistencial en busca de una nueva cirugía, pero aseguró que no había logrado obtener una respuesta ni una fecha para el procedimiento. “Hasta lloraba yo de los dolores. Este clavo me ha molestado tremendamente. Por las noches actualmente ni siquiera puedo dormir bien”, contó. La lesión también le impidió continuar con el trabajo que realizaba antes del accidente: la venta de lácteos y mariscos. Con esa actividad contribuía al sustento de su hija Martha, quien padece del síndrome de Down.

Una respuesta que le devolvió la esperanza