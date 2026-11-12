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Ayuda municipal permitirá a José Cabrera someterse a cirugía después de tres años de espera

Amical podrá recibir el tratamiento que necesita para recuperar su movilidad y volver a trabajar gracias a la ayuda de la Alcaldía, gestionada a través de EL HERALDO

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 15:35
Ayuda municipal permitirá a José Cabrera someterse a cirugía después de tres años de espera

La familia de Cabrera expresó profunda alegría tras recibir la noticia de que la municipalidad les apoyará con el costo total de la cirugía.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -Durante tres años, José Amílcar Cabrera, residente de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, ha esperado una oportunidad para recuperar la movilidad de su pierna derecha.

Desde que sufrió un accidente en motocicleta, el 4 de enero de 2024, su vida cambió: los dolores, las dificultades para caminar y la imposibilidad de trabajar se convirtieron en parte de su día a día.

Ahora, a sus 59 años, la espera terminó. El pasado 12 de agosto, a través de EL HERALDO, Cabrera solicitó ayuda al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, para cubrir el costo de la cirugía que necesita, tras un año esperando un cupo en el Hospital Escuela.

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La gestión obtuvo respuesta positiva el pasado 2 de noviembre, cuando la municipalidad le confirmó a Cabrera que cubrirá el costo total de la intervención quirúrgica.

El procedimiento está previsto para la próxima semana y representa para él mucho más que una cirugía: es la posibilidad de volver a caminar con normalidad, conseguir un empleo y retomar la vida que tenía antes del accidente.

Tres años marcados por el dolor y la incertidumbre

El accidente ocurrió cuando se conducía en su motocicleta y, según relató, sufrió un desvanecimiento que provocó que se estrellara contra uno de los polines ubicados frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El impacto le ocasionó una fractura del fémur derecho. Cabrera permaneció hospitalizado en el Hospital Escuela desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero de 2024.

Durante ese tiempo fue operado y le colocaron clavos y tornillos para reparar el hueso. Sin embargo, posteriormente comenzó a experimentar complicaciones que le provocaron una infección y limitaron su movilidad.

Desde octubre de ese mismo año acudió en varias ocasiones al centro asistencial en busca de una nueva cirugía, pero aseguró que no había logrado obtener una respuesta ni una fecha para el procedimiento.

“Hasta lloraba yo de los dolores. Este clavo me ha molestado tremendamente. Por las noches actualmente ni siquiera puedo dormir bien”, contó.

La lesión también le impidió continuar con el trabajo que realizaba antes del accidente: la venta de lácteos y mariscos. Con esa actividad contribuía al sustento de su hija Martha, quien padece del síndrome de Down.

A través de la gestión realizada por EL HERALDO, la solicitud de Cabrera llegó a las autoridades municipales y obtuvo una respuesta.

A través de la gestión realizada por EL HERALDO, la solicitud de Cabrera llegó a las autoridades municipales y obtuvo una respuesta.

 (Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO)
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Una respuesta que le devolvió la esperanza

Ante la falta de una solución, Cabrera decidió acercarce a EL HERALDO para que le ayudara a gestionar la ayuda directamente con el alcalde Juan Diego Zelaya.

La respuesta llegó. La noticia de que recibiría apoyo municipal para cubrir el costo del procedimiento lo tomó por sorpresa y le devolvió la esperanza de dejar atrás los años de dolor.

“Lo primero que pensé fue gracias, gracias, Señor por las personas que me pusiste para ayudarme. Me alegré porque no tenía el dinero para poder hacerlo, porque estpy sin empleo desde el 2024. ¿De dónde iba a conseguir ese dinero? Sentí una emoción y un agradecimiento grandísimo”, relató.

A través de la gestión de este rotativo, la solicitud de Cabrera llegó a las autoridades municipales y obtuvo una respuesta que ahora le permitirá acceder al tratamiento que tanto ha esperado.

Mientras se acerca la fecha de la cirugía, sus expectativas están puestas en recuperar la movilidad y dejar de depender de las limitaciones que le ha impuesto la lesión.

Después de tres años de espera, Cabrera se aferra a la posibilidad de volver a caminar sin el dolor que lo ha acompañado desde aquel 4 de enero.

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Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

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