Concacaf en vilo: Las exigencias de Pep Guardiola para ser nuevo técnico de Estados Unidos

Se revela la millonada y exigencias que pediría Pep Guardiola para convertirse en nuevo técnico de la selección de Estados Unidos.
El nombre de Pep Guardiola comienza a tomar fuerza en Estados Unidos, donde la Federación de Fútbol tendría al entrenador catalán como su principal candidato para asumir la selección nacional.
La posible salida de Mauricio Pochettino, quien tendría un acuerdo verbal con el Manchester United, abriría la puerta para buscar un nuevo seleccionador.
Según publica Albat, la federación estadounidense estaría preparando una ofensiva para convencer al extécnico del Manchester City de liderar su proyecto rumbo al Mundial de 2030.
Sin embargo, la contratación no sería sencilla, ya que Guardiola tendría condiciones especiales antes de aceptar el desafío.
Una de sus principales exigencias sería tener autonomía total para elegir a los integrantes de su cuerpo técnico.
También buscaría tener influencia directa en la estructura deportiva de la selección estadounidense.
El entrenador querría libertad para implementar su metodología de trabajo sin interferencias en las decisiones futbolísticas.
Otra de sus condiciones sería contar con un proyecto a largo plazo que le permita transformar al equipo sin la presión de conseguir resultados inmediatos.
Guardiola también exigiría garantías de que la federación mantendrá su compromiso con el proceso durante varios años.
La inversión en el desarrollo del talento local sería otro de los puntos importantes para aceptar el cargo.
El catalán buscaría que Estados Unidos fortalezca sus categorías juveniles y facilite la proyección de nuevos futbolistas hacia la selección absoluta.
Además, necesitaría paciencia para desarrollar su idea de juego y construir un equipo con una identidad futbolística definida.
La federación tendría que ofrecerle un entorno de trabajo estable y las herramientas necesarias para llevar adelante su proyecto. Sin dejar atrás un contrato millonario.
No obstante, otro obstáculo sería el año sabático que disfruta Guardiola después de finalizar su etapa con el Manchester City en mayo de 2026, pues anteriormente también habría rechazado propuestas de Italia y Países Bajos.
Por ahora, no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas, pero Estados Unidos estaría dispuesto a esperar y negociar bajo las condiciones del entrenador para intentar concretar uno de los fichajes más importantes de su historia.