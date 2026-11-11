En fotos: la primera edición de la Vuelta EL HERALDO, 15 años de pasión por el ciclismo

Quince años se dicen fácil, pero representan una historia de constancia, esfuerzo y pasión por el ciclismo. La Vuelta Ciclística EL HERALDO llega en 2026 a su decimoquinta edición, consolidada como una de las principales competencias deportivas del país, la única que reúne a ciclistas profesionales y amateurs de distintos países. A continuación un recorrido visual por la Primera Edición de la Vuelta EL HERALDO 2012.
La primera edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO, celebrada en 2012, reunió a 700 ciclistas de diferentes partes de Honduras. La convocatoria representó un importante desafío para una iniciativa que comenzaba a abrirse camino en el calendario deportivo nacional.
Desde aquella primera convocatoria, la competencia ha experimentado un crecimiento sostenido. Las categorías, los recorridos y la cantidad de participantes han evolucionado con el paso de los años.
Lo que no ha cambiado es el apoyo de las familias a sus ciclistas que año con año los acompañan en cada convocatoria, dándoles ánimos a lo largo de la ruta con sus vivas y carteles.
Cada edición ha representado una nueva oportunidad para reunir a los amantes del ciclismo en una jornada que combina competencia, convivencia y solidaridad.
Competencia que solo ha sido posible con el apoyo incondicional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en cada edición.
Las fuerzas vivas como Cruz Roja Hondureña, Cruz Verde, los Scout, entre otros, también han jugado un ppel determinante en cada una de las ediciones de la Vuelta EH.
La Vuelta Ciclística EL HERALDO también ha mantenido un componente social. A lo largo de su trayectoria, diferentes organizaciones han recibido el respaldo de los participantes y de esta iniciativa deportiva.
En 2012, cuando se arrancó con este proyecto no se podía prever lo que llegaría en 2020 con la pandemia del covid, que no consiguió detener la competencia. En 2020, ante las restricciones sanitarias que impedían reunir a los ciclistas en Tegucigalpa, la organización apostó por una modalidad virtual.
En aquella edición, los participantes se organizaron en sus respectivas ciudades para completar los recorridos y registrar sus tiempos mediante la aplicación Strava, una alternativa que permitió mantener viva la tradición ciclística.
La edición de 2020 también tuvo un propósito solidario: apoyar al Teléfono de la Esperanza y su línea de atención emocional. Los ciclistas recibieron como parte de su kit un distintivo con el número 150, alusivo al servicio de acompañamiento.
El reto virtual volvió a repetirse en 2021, cuando las restricciones derivadas de la pandemia todavía impedían desarrollar la competencia de manera presencial en Tegucigalpa. En esa ocasión, la Vuelta Ciclística EL HERALDO también se solidarizó con los afectados por los huracanes Eta y Iota en la zona norte del país, bajo el lema "Por nuestros hermanos sampedranos".
El primer campeón de la Vuelta Ciclística EL HERALDO fue Jorge Torres, originario de La Ceiba, Atlántida, quien conquistó el primer lugar en la categoría élite masculina.
Con aquel triunfo, Torres quedó inscrito en la historia de la competencia como el ganador más joven de la primera edición, un logro que lo vinculó para siempre con el nacimiento de esta fiesta deportiva.
La primera edición también dejó una lista de 43 ganadores distribuidos en nueve categorías. Entre ellos destacó un ciclista colombiano residente en Honduras, quien consiguió el segundo lugar en Máster C.
Los primeros años también estuvieron marcados por el aprendizaje y la adaptación. En aquella etapa todavía no se utilizaban chips para registrar los tiempos, por lo que el seguimiento de los competidores dependía de la observación y el trabajo de los jueces de la Federación Nacional de Ciclismo de Honduras.
La historia de la primera edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO también guarda recuerdos de 2012, cuando la fiesta deportiva llenaba de color las calles de la ciudad y los ciclistas se convertían en protagonistas de una celebración que reunía a participantes y espectadores.
Un año después, en 2013, la tecnología comenzó a incorporarse a las competencias. De la mano de Sports & Marketing, Armando Orellana impulsó una nueva apuesta para el cronometraje, llevando esta herramienta hasta Siguatepeque. La incorporación de tecnología representó un paso importante en la evolución de las competencias, que con el tiempo fueron perfeccionando sus mecanismos de organización y seguimiento de los participantes.
Lo que comenzó como una convocatoria de 700 ciclistas se convirtió en un proyecto con proyección internacional, capaz de reunir a competidores de diferentes nacionalidades y ampliar cada año su alcance.
Quince ediciones después, la Vuelta Ciclística EL HERALDO continúa escribiendo su historia.