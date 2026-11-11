En fotos: la primera edición de la Vuelta EL HERALDO, 15 años de pasión por el ciclismo

Quince años se dicen fácil, pero representan una historia de constancia, esfuerzo y pasión por el ciclismo. La Vuelta Ciclística EL HERALDO llega en 2026 a su decimoquinta edición, consolidada como una de las principales competencias deportivas del país, la única que reúne a ciclistas profesionales y amateurs de distintos países. A continuación un recorrido visual por la Primera Edición de la Vuelta EL HERALDO 2012.