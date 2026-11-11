Destapan la primera baja de Real Madrid para la próxima temporada: Revelan la razón

Escándalo en Real Madrid. Una de sus figuras planea irse y se revelan los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.
La falta de continuidad y el deseo de recuperar protagonismo habrían llevado al jugador a tomar una decisión que sacude los planes de la entidad madridista: buscar una salida para la segunda mitad de la temporada.
La situación ha tomado fuerza en las últimas horas, después de que el futbolista comunicara al entrenador José Mourinho su intención de abandonar el equipo en busca de un destino que le permita competir con regularidad.
La noticia representa un nuevo desafío para el Real Madrid, que debe valorar cómo gestionar el futuro de un jugador con enorme potencial, pero que necesita continuidad para demostrar sus condiciones. En un equipo donde la competencia por un puesto en el once titular es máxima, la falta de oportunidades puede terminar pesando más que la ilusión de triunfar en uno de los clubes más importantes del mundo.
El protagonista de esta historia es el brasileño Endrick, quien contempla la posibilidad de abandonar temporalmente el Real Madrid en busca de los minutos que no ha conseguido tener de manera regular
Según informó el diario español AS, el delantero ha tomado la decisión de buscar un destino que le ofrezca continuidad, participación en Europa y condiciones para seguir desarrollándose como futbolista.
"Hoy por hoy ha tomado la decisión de buscar un destino, como sucedió con el Olympique de Lyon, que le asegure poder tener minutos, jugar en Europa y continuar con su progresión", señala el medio español.
El atacante brasileño ya conoce la experiencia de encontrar un entorno donde pueda sentirse importante. Su etapa en el Olympique de Lyon representó una oportunidad para demostrar su capacidad ofensiva, ganar confianza y disfrutar nuevamente del fútbol, una experiencia que ahora busca repetir para recuperar protagonismo.
El propio Endrick ha dejado clara su prioridad al hablar sobre sus aspiraciones deportivas. El joven delantero quiere jugar, sentirse útil para sus compañeros y disponer de oportunidades para demostrar su capacidad frente al arco rival.
"Solo quiero jugar", expresó el brasileño, dejando un mensaje que refleja su principal preocupación en esta etapa de su carrera.
"Quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros... Marcar goles y dar asistencias, tal como hice en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me han pasado y una de las etapas más felices de mi vida", añadió.
Sus palabras reflejan que la decisión no responde únicamente a una cuestión económica o a la posibilidad de cambiar de campeonato. Endrick busca un proyecto en el que pueda competir, asumir responsabilidades y demostrar que está preparado para consolidarse en el fútbol europeo.
Mientras el futuro del brasileño comienza a generar movimientos, dos clubes aparecen entre las principales alternativas para hacerse con sus servicios durante el mercado de enero: la Roma de Italia y el Sporting de Portugal.
El conjunto italiano mantiene su interés en incorporar al atacante, consciente de que su llegada podría representar una oportunidad para reforzar el frente ofensivo con un futbolista joven, de gran proyección y con experiencia en competiciones de alto nivel.
Sin embargo, la Roma ya no estaría sola en la carrera. El Sporting de Portugal también ha comenzado a moverse para intentar convencer al delantero de que continúe su desarrollo en Lisboa durante la segunda parte de la temporada.
El interés del equipo portugués añade un nuevo ingrediente a la operación, especialmente porque su propuesta deportiva encajaría con varias de las necesidades que Endrick busca resolver: continuidad, participación en competiciones europeas y un entorno que le permita adaptarse rápidamente.
Otro factor que podría favorecer al conjunto lisboeta es la adaptación. El idioma portugués, la cercanía geográfica con Madrid y la posibilidad de integrarse con mayor facilidad al entorno del club aparecen como elementos que podrían jugar a favor de la propuesta deportiva.
La posible salida de Endrick plantea un escenario que el Real Madrid deberá analizar con detenimiento. El club blanco tiene en sus manos la gestión de uno de los jóvenes delanteros con mayor proyección, pero también debe considerar las necesidades deportivas del jugador y el impacto que tendría mantenerlo en una situación de escasa continuidad.
Por ahora, el desenlace permanece abierto. Aunque la Roma continúa interesada y el Sporting de Portugal ha irrumpido con fuerza en la operación, Endrick todavía analiza las alternativas que han llegado a su entorno y no ha tomado una decisión definitiva.
Lo que parece claro es que el brasileño no quiere pasar más tiempo esperando una oportunidad. Su deseo de jugar, crecer y volver a disfrutar del fútbol podría terminar marcando el rumbo de su futuro, en una operación que promete convertirse en uno de los focos de atención del próximo mercado invernal.