Razón fundamentada: citan a Armando Castro y jugadores de Olimpia y Potros tras polémica

La Comisión de Disciplina ya comenzó a tomar acciones tras la polémica que se dio en el Olimpia vs Potros, donde se registró un gol polémico. Varios actores en ese duelo han sido citados y se explica el porqué.
El fútbol hondureño vivió una de sus páginas más oscuras y polémicas de los últimos años. Lo que prometía ser un vibrante cierre de jornada en el Estadio Nacional terminó en un caos absoluto, luego de que el partido entre Olimpia y Olancho FC fuera suspendido definitivamente al minuto 82.
La decisión fue tomada por el juez central Armando Castro, ante la inédita y firme postura del equipo visitante de no continuar jugando debido a un fuerte desacuerdo con las decisiones arbitrales.
El compromiso se desarrollaba con normalidad y una alta intensidad, con los Potros defendiendo una valiosa ventaja en la capital. Sin embargo, la tensión estalló en el tramo final del segundo tiempo, cuando el delantero Yustin Arboleda mandó el balón al fondo de las redes para decretar el empate 1-1.
Lejos de desatar una celebración pacífica, el gol encendió los ánimos de la delegación olanchana, cuyos futbolistas y cuerpo técnico rodearon inmediatamente a la terna arbitral para protestar de forma airada.
Los integrantes del Olancho reclamaron que la acción que desencadenó el gol provino de un saque de banda cobrado erróneamente a favor de Olimpia, asegurando que la posesión del balón les correspondía legítimamente a ellos.
A pesar de los reclamos y los momentos de alta tensión en el césped, Armando Castro se mantuvo firme en su postura y convalidó la anotación, desatando la furia total en el banquillo visitante.
Fue en ese preciso instante cuando los Potros adoptaron una postura de rebeldía absoluta: por instrucción de su presidente Samuel García, que se encontraba en uno de los palcos del inmueble, los jugadores se agruparon y se negaron rotundamente a reanudar las acciones del encuentro.
Ante ello, la Comisión de Disciplina se ha pronunciado y comenzaron a tomar acciones sobre lo sucedido en este juego.
En un documento establecen: "Cítese y recíbase declaración de las siguientes personas: Armando Castro, árbitro central del encuentro; Ruth Rubio, comisario; Jorge Benguché, capitán del Olimpia; Óscar Almendarez, capitán del Olancho".
¿Por qué son citados? La Comisión de Disciplina explica que lo hacen para "ampliar la información relacionada con los hechos ocurridos al minuto 82 del partido, las conversaciones sostenidas con los oficiales arbitrales".
A su vez, ampliar sobre "la decisión adoptada por el Olancho respecto a la continuidad del encuentro y cualquier otra circunstancia relevante para el esclarecimiento de los hechos". La Comisión establece que posteriormente dictará los castigos.