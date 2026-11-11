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Fichajes Honduras: Se va de Olimpia y regresa; nuevo legionario, baja en Motagua y futuro de Arana

Te mostramos los últimos rumores y fichajes en el mercado de piernas hondureño

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:56
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Bajas de peso en Olimpia y Motagua, nuevo legionario catracho. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Solani Solano - Su continuidad en Platense todavía no está definida. El exjugador de Olimpia y Marathón tendría opciones de cambiar de equipo para el siguiente torneo.
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Georgie Welcome - El delantero mundialista con Honduras tendría asegurada su continuidad en Platense. El atacante seguiría ligado al conjunto escualo para la próxima temporada y no cambiaría de equipo.
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Carlos "Mango" Sánchez - El lateral izquierdo ha llenado el ojo de Platense y buscarán ficharlo para el Clausura 2026. Lo cierto es que la operación se dificulta porque el conjunto ceibeño es uno de los más solventes económicamente en la segunda división.

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Platense busca fortalecer su plantilla de cara al próximo torneo y una de sus prioridades sería incorporar un defensa central. Los escualos quieren corregir los problemas que ha mostrado su zona defensiva durante el presente Apertura.
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Marlon Licona - El veterano portero está a punto de ponerle fin a su ciclo en Motagua y tendría el visto bueno de la directiva de Platense para unirse como nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 20227.

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Manuel Loaiza - El guardameta colombiano no seguiría defendiendo el arco de Platense. El sudamericano se perfila como otra de las salidas del equipo de cara al Clausura 2027.
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Daniel Aparicio - Tras rescindir contrato con Real España, varios equipos se han interesado en los servicios del zaguero central. Alianza de Diego Vázquez ya mueve sus fichajes para intentar incorporarlo.

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Erick "Yio" Puerto - El delantero hondureño volverá a vestir la camiseta del Platense para el torneo Clausura 2027. El atacante regresará al equipo escualo tras no poder quedarse en el Bate Borisov por problemas económicos.

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Erlin Gutiérrez - El futbolista no entraría en los planes de Platense para el próximo campeonato. Su salida se perfila como una de las bajas que tendrá el conjunto porteño.
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Harold Osorio - Marathón no contempla incorporar al mediocampista salvadoreño. EL HERALDO conoció que la dirigencia verdolaga descartó la posibilidad de ficharlo para el próximo campeonato.
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Leonardo Menjívar - El volante salvadoreño tampoco entra en los planes de Marathón. Su nombre estuvo entre las opciones para reforzar al equipo, pero finalmente fue descartado.
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Newton Williams - El delantero panameño tampoco está en la lista de posibles refuerzos de Marathón. La dirigencia verdolaga no tiene contemplado avanzar por su fichaje de cara al Clausura.
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Yustin Arboleda - El delantero colombiano podría estar disputando sus últimos encuentros con Olimpia. Marathón sigue de cerca su situación y aparece como un posible destino para la próxima temporada.
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Andrés Salazar - Al no poder ser inscrito durante el Apertura, el portero quedará disponible para integrarse al Real España en el siguiente campeonato.
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Osmel Medina - El defensor hondureño, mundialista con la Selección Sub-20, continuará su carrera en el fútbol brasileño. El jugador, cuya ficha pertenece al Génesis FC, jugará a préstamo en el Manaura, equipo de la cuarta división de Brasil.
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Mike Arana - Aunque en las últimas horas se informó que había sido fichado en el fútbol de Rumania, EL HERALDO confirmó que aún no se ha concretado nada y su entorno sigue en busca de su destino para el próximo año.

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Emanuel Hernández - El defensor uruguayo se queda sin contrato en Olimpia y podría estar buscando opciones en el extranjero.

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