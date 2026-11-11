Fichajes Honduras: Se va de Olimpia y regresa; nuevo legionario, baja en Motagua y futuro de Arana

Bajas de peso en Olimpia y Motagua, nuevo legionario catracho. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Solani Solano - Su continuidad en Platense todavía no está definida. El exjugador de Olimpia y Marathón tendría opciones de cambiar de equipo para el siguiente torneo.
Georgie Welcome - El delantero mundialista con Honduras tendría asegurada su continuidad en Platense. El atacante seguiría ligado al conjunto escualo para la próxima temporada y no cambiaría de equipo.
Carlos "Mango" Sánchez - El lateral izquierdo ha llenado el ojo de Platense y buscarán ficharlo para el Clausura 2026. Lo cierto es que la operación se dificulta porque el conjunto ceibeño es uno de los más solventes económicamente en la segunda división.
Platense busca fortalecer su plantilla de cara al próximo torneo y una de sus prioridades sería incorporar un defensa central. Los escualos quieren corregir los problemas que ha mostrado su zona defensiva durante el presente Apertura.
Marlon Licona - El veterano portero está a punto de ponerle fin a su ciclo en Motagua y tendría el visto bueno de la directiva de Platense para unirse como nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 20227.
Manuel Loaiza - El guardameta colombiano no seguiría defendiendo el arco de Platense. El sudamericano se perfila como otra de las salidas del equipo de cara al Clausura 2027.
Daniel Aparicio - Tras rescindir contrato con Real España, varios equipos se han interesado en los servicios del zaguero central. Alianza de Diego Vázquez ya mueve sus fichajes para intentar incorporarlo.
Erick "Yio" Puerto - El delantero hondureño volverá a vestir la camiseta del Platense para el torneo Clausura 2027. El atacante regresará al equipo escualo tras no poder quedarse en el Bate Borisov por problemas económicos.
Erlin Gutiérrez - El futbolista no entraría en los planes de Platense para el próximo campeonato. Su salida se perfila como una de las bajas que tendrá el conjunto porteño.
Harold Osorio - Marathón no contempla incorporar al mediocampista salvadoreño. EL HERALDO conoció que la dirigencia verdolaga descartó la posibilidad de ficharlo para el próximo campeonato.
Leonardo Menjívar - El volante salvadoreño tampoco entra en los planes de Marathón. Su nombre estuvo entre las opciones para reforzar al equipo, pero finalmente fue descartado.
Newton Williams - El delantero panameño tampoco está en la lista de posibles refuerzos de Marathón. La dirigencia verdolaga no tiene contemplado avanzar por su fichaje de cara al Clausura.
Yustin Arboleda - El delantero colombiano podría estar disputando sus últimos encuentros con Olimpia. Marathón sigue de cerca su situación y aparece como un posible destino para la próxima temporada.
Andrés Salazar - Al no poder ser inscrito durante el Apertura, el portero quedará disponible para integrarse al Real España en el siguiente campeonato.
Osmel Medina - El defensor hondureño, mundialista con la Selección Sub-20, continuará su carrera en el fútbol brasileño. El jugador, cuya ficha pertenece al Génesis FC, jugará a préstamo en el Manaura, equipo de la cuarta división de Brasil.
Mike Arana - Aunque en las últimas horas se informó que había sido fichado en el fútbol de Rumania, EL HERALDO confirmó que aún no se ha concretado nada y su entorno sigue en busca de su destino para el próximo año.
Emanuel Hernández - El defensor uruguayo se queda sin contrato en Olimpia y podría estar buscando opciones en el extranjero.