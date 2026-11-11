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Autopsia de Jesús de Miguel no fue suficiente: Esto investigan tras muerte del jugador del Tenerife

El portero Jesús Owono también aparece en la reconstrucción de los hechos por el impacto que protagonizó

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:28
Autopsia de Jesús de Miguel no fue suficiente: Esto investigan tras muerte del jugador del Tenerife
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Revelan nueva información del caso Jesús de Miguel. La autopsia no fue suficiente y hacen investigación profunda sobre otros elementos y nuevos implicados.

Fotos: Cortesía.
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La Policía Nacional de España sigue la investigación de las circunstancias en las que el delantero Jesús de Miguel (QDDG) recibió un fuerte golpe en el pecho tras chocar con el guardameta Jesús Owono.
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El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental.
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Sin embargo, las autoridades también quieren determinar si la asistencia médica que recibió el futbolista fue la adecuada.
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Una de las líneas de investigación está relacionada con la atención que recibió sobre el terreno de juego después de desplomarse.
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Los investigadores buscan establecer cuánto tiempo tardaron los servicios sanitarios en atenderlo y qué procedimientos utilizaron para intentar reanimarlo.
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También se analiza si recibió oxígeno y si estaban disponibles todos los equipos necesarios para atender una emergencia de esta naturaleza.
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Otro aspecto que genera interrogantes es el traslado del futbolista desde el estadio hasta el hospital.
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La ambulancia estaba estacionada en la calle La Mutine, junto a los vestuarios, y no ingresó directamente al interior del recinto deportivo.
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Jesús de Miguel fue retirado del terreno de juego en una camilla de Cruz Roja antes de ser trasladado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria.
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Los investigadores buscan reconstruir los tiempos y las actuaciones de cada uno de los profesionales que participaron en la asistencia.
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También se revisarán los protocolos médicos y de seguridad establecidos para los encuentros de fútbol profesional.
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La investigación contempla recabar información del Tenerife, Cruz Roja y los organismos responsables de la organización del partido.
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Además, se esperan los resultados de pruebas complementarias, entre ellas los análisis toxicológicos y la revisión del TAC realizado durante su hospitalización.
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El portero Jesús Owono también aparece en la reconstrucción de los hechos por el impacto que protagonizó, aunque no existe una determinación judicial de responsabilidad penal.
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Por ahora, las autoridades buscan establecer si se cumplieron todos los protocolos médicos y esclarecer si existió alguna irregularidad en la atención que recibió el futbolista antes de su fallecimiento a los 30 años.
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