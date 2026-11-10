Fichajes: Deja la MLS para volver a Motagua, Anderlecht buscó hondureño y referente se iría de Olimpia

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Deja la MLS para volver a Motagua, Anderlecht buscó a jugador catracho y referente se iría de Olimpia.
Denuar Figueroa, delantero del Palestino y máximo goleador en la Liga de Ascenso, está seguido por varios clubes de Liga Nacional.
Brian Farioli puede dejar a Marathón. Tiene una cláusula de salida y clubes en Honduras y Costa Rica han mostrado interés. Desde Costa Rica hay más posibilidades por el tema económico.
André Orellana podría dejar el fútbol profesional por el tema de lesiones. El exjugador de Olimpia y Marathón reconoció que lo está meditando en un live.
Emmanuel Hernández podría dejar a Olimpia en diciembre. Desde el entorno del defensa buscan una mejor opción futbolística.
Desde Costa Rica informan que el delantero panameño Newton Williams tiene muchas posibilidades de salir de Saprissa. Un periodista canalero precisó que irá a Marathón.
Anderlecht de Bélgica buscó el regreso de Andy Najar ante los problemas que tiene con los laterales. Al final no se dio y Najar renovó con Nashville SC de la MLS.
Motagua ya le comunicó a Alejandro Reyes su deseo de renovarle el contrato en diciembre. Reyes mantiene la esperanza de volver al extranjero.
En Motagua están analizando un cambio con los delanteros y el tico Jonathan Moya podría salir en diciembre. Llegó para este torneo, pero su rendimiento no ha sido el esperado. En su contrato hay una cláusula de salida.
Además de Moya, la situación de Rodrigo de Olivera podría tener un giro ya que termina su contrato en diciembre. De momento no hay oferta de renovación. Se analizan a los delanteros y al menos un jugador llegará en este puesto.
Detalles sobre el traspaso de Giancarlo Sacaca al Austin FC de la MLS: Contrato de 4 años en venta de Motagua, equipo que mantendrá un 20% de su ficha para una siguiente transferencia.
Mathías Vásquez dejó la MLS, específicamente al segundo equipo del Cincinnati FC, y ya está entrenando con Motagua. La directiva no descarta que se quede con ellos para el siguiente certamen. En Cincinnati FC ha estado a préstamo con opción a compra.
Motagua está atento a la situación de Erick Puerto y medita ir de nuevo por él si no se queda en el Bate Borisov de Bielorrusia. El jugador saldría por un tema económico. Puerto quiere continuar en el extranjero.