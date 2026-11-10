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Fichajes: Deja la MLS para volver a Motagua, Anderlecht buscó hondureño y referente se iría de Olimpia

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 11:18
Fichajes: Deja la MLS para volver a Motagua, Anderlecht buscó hondureño y referente se iría de Olimpia
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Deja la MLS para volver a Motagua, Anderlecht buscó a jugador catracho y referente se iría de Olimpia.

Foto: El Heraldo
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Denuar Figueroa, delantero del Palestino y máximo goleador en la Liga de Ascenso, está seguido por varios clubes de Liga Nacional.

Foto: Cortesía Fútbol Digital
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Brian Farioli puede dejar a Marathón. Tiene una cláusula de salida y clubes en Honduras y Costa Rica han mostrado interés. Desde Costa Rica hay más posibilidades por el tema económico.

Foto: Cortesía redes Marathón
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André Orellana podría dejar el fútbol profesional por el tema de lesiones. El exjugador de Olimpia y Marathón reconoció que lo está meditando en un live.

Foto: Cortesía redes
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Emmanuel Hernández podría dejar a Olimpia en diciembre. Desde el entorno del defensa buscan una mejor opción futbolística.

 Foto: Cortesía redes Olimpia
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Desde Costa Rica informan que el delantero panameño Newton Williams tiene muchas posibilidades de salir de Saprissa. Un periodista canalero precisó que irá a Marathón.

 Foto: Cortesía redes Saprissa
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Anderlecht de Bélgica buscó el regreso de Andy Najar ante los problemas que tiene con los laterales. Al final no se dio y Najar renovó con Nashville SC de la MLS.

Foto: Cortesía redes Nashville
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Motagua ya le comunicó a Alejandro Reyes su deseo de renovarle el contrato en diciembre. Reyes mantiene la esperanza de volver al extranjero.

Foto: Cortesía redes Motagua
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En Motagua están analizando un cambio con los delanteros y el tico Jonathan Moya podría salir en diciembre. Llegó para este torneo, pero su rendimiento no ha sido el esperado. En su contrato hay una cláusula de salida.

Foto: Cortesía redes Motagua
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Además de Moya, la situación de Rodrigo de Olivera podría tener un giro ya que termina su contrato en diciembre. De momento no hay oferta de renovación. Se analizan a los delanteros y al menos un jugador llegará en este puesto.

Foto: Cortesía redes
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Detalles sobre el traspaso de Giancarlo Sacaca al Austin FC de la MLS: Contrato de 4 años en venta de Motagua, equipo que mantendrá un 20% de su ficha para una siguiente transferencia.

Foto: Cortesía redes Motagua
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Mathías Vásquez dejó la MLS, específicamente al segundo equipo del Cincinnati FC, y ya está entrenando con Motagua. La directiva no descarta que se quede con ellos para el siguiente certamen. En Cincinnati FC ha estado a préstamo con opción a compra.

Foto: Cortesía redes
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Motagua está atento a la situación de Erick Puerto y medita ir de nuevo por él si no se queda en el Bate Borisov de Bielorrusia. El jugador saldría por un tema económico. Puerto quiere continuar en el extranjero.

Foto: Cortesía redes
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