Mercados capitalinos comienzan a llenarse de adornos y productos navideños

Tegucigalpa,Honduras.- La Navidad comienza a asomarse en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. Apenas han transcurrido los primeros 11 días de noviembre y los comerciantes ya comenzaron a renovar sus exhibidores para dar paso a la mercadería alusiva a las festividades de diciembre.

Árboles artificiales, guirnaldas, luces, adornos navideños, ropa y otros artículos propios de la temporada empiezan a ocupar los puestos comerciales, anticipando el ambiente festivo que cada año transforma los principales centros de comercio de la capital.

Los vendedores aprovechan el inicio de noviembre para abastecer sus negocios, organizar sus exhibidores y ofrecer con anticipación los productos que buscan los compradores para decorar sus hogares y prepararse para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.