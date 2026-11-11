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Mercados capitalinos comienzan a llenarse de adornos y productos navideños

La Navidad comienza a instalarse en los mercados capitalinos, donde los vendedores ya exhiben adornos, luces y artículos de temporada para atraer compradores

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 17:03
Mercados capitalinos comienzan a llenarse de adornos y productos navideños

Los comerciantes capitalinos se preparan para la temporada navideña con la exhibición de nuevos productos, mientras esperan que las ventas aumenten durante noviembre.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa,Honduras.- La Navidad comienza a asomarse en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. Apenas han transcurrido los primeros 11 días de noviembre y los comerciantes ya comenzaron a renovar sus exhibidores para dar paso a la mercadería alusiva a las festividades de diciembre.

Árboles artificiales, guirnaldas, luces, adornos navideños, ropa y otros artículos propios de la temporada empiezan a ocupar los puestos comerciales, anticipando el ambiente festivo que cada año transforma los principales centros de comercio de la capital.

Los vendedores aprovechan el inicio de noviembre para abastecer sus negocios, organizar sus exhibidores y ofrecer con anticipación los productos que buscan los compradores para decorar sus hogares y prepararse para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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Los juguetes y otros artículos destinados a los niños también se preparan para la temporada, pues diciembre representa una oportunidad para los comerciantes que esperan captar a las familias que comienzan a organizar sus compras navideñas.

Los establecimientos empiezan a exhibir prendas de vestir que forman parte de los tradicionales estrenos que muchas familias acostumbran utilizar durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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Para los vendedores, anticiparse a la temporada significa preparar sus negocios, invertir en nuevos productos y ofrecer diferentes alternativas a los consumidores, quienes buscan artículos que se ajusten a sus posibilidades económicas.

Los comerciantes capitalinos se preparan para la temporada navideña con la exhibición de nuevos productos, mientras esperan que las ventas aumenten durante noviembre.

Los comerciantes capitalinos se preparan para la temporada navideña con la exhibición de nuevos productos, mientras esperan que las ventas aumenten durante noviembre.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Aunque el movimiento comercial aumenta conforme se acerca diciembre, los locatarios esperan que las compras comiencen a dinamizarse desde mediados de noviembre, cuando más familias empiezan a recorrer los mercados en busca de adornos, regalos y ropa.

La expectativa de los comerciantes es que la temporada permita mejorar los ingresos y compensar los períodos de menor actividad registrados durante el año, ya que es la temporada de mayor venta del año.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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