Fichajes: Selección de Concacaf busca a Guardiola, hondureño a Europa y Real Madrid amarra una joya

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol internacional. Selección de Concacaf busca a Guardiola, hondureño a Europa y Real Madrid amarra una joya.
OFICIAL: Real Oviedo de la segunda división de España presentó oficialmente a Raúl Gonzáles, exjugador del Real Madrid y entrenador del Real Madrid Castilla, como su nuevo DT.
Desde España informan que el FC Barcelona está interesado en el lateral español Pedro Porro, quien juega en el Tottenham de Inglaterra. Al respecto, Porro dijo: “Siempre es un halago que uno de los mejores clubes del mundo se interese por ti. Estoy muy feliz en el Tottenham y tengo un contrato que respetar”.
Diversos medios en España reportan que Real Madrid ya tiene amarrada a la joya inglesa JJ Gabriel. "Acuerdo a punto de cerrarse: el campamento del talento de 16 años ha informado a todos los clubes interesados sobre su decisión final. Comunicación formal a todos los clubes top interesados: JJ Gabriel solo quiere al Real Madrid mientras se cierran los términos", informó Fabrizio Romano.
Michael Carrick no continuará como DT del Manchester United y se informa que el equipo inglés ya tiene acuerdo con el nuevo estratega.
El nuevo DT del Manchester United será el argentino Mauricio Pochettino, quien ha estado dirigiendo a la selección de Estados Unidos. El United pagará a la US Soccer la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.
Ante ello, periodistas ue cubren a la selección de Estados Unidos han informado que la US Soccer buscará, como primera opción, a Pep Guardiola. De concretarse sería un tremendo bombazo para la Concacaf.
Desde España informan que el delantero Endrick puede salir a préstamo en el mes de enero. Clubes como la Roma y el AC Milan ya trabajan en poder tenerlo a préstamo.
El periodista hondureño Omar Gutiérrez informó que el jugador catracho Mike Arana tiene todo listo para irse a un equipo de la primera división de Rumania. Arana va a jugar el Mundial Sub-17 con Honduras.
Anderlecht de Bélgica buscó el regreso de Andy Najar ante los problemas que tiene con los laterales. Al final no se dio y Najar renovó con Nashville SC de la MLS.
El delantero hondureño Erick Puerto (derecha) podría dejar en diciembre al Bate Borisov de Bielorrusia, pero no por temas futbolísticos, sino por temas económicos.
Medios de Italia reportan que el AC Milan se encuentra interesado en el volante escocés Scott McTominay del Napoli, los rossoneros buscarían ficharlo en enero.
Bayern Munich buscará el fichaje del portero Loris Karius, recordado por su paso en el Liverpool y unos errores en la final de Champions League de 2018 ante Real Madrid.
OFICIAL: Harry Kane renovó su contrato con el Bayern de Múnich hasta el 30 de junio de 2029. El delantero inglés recientemente ganó el Balón de Oro.
OFICIAL: El brasileño Raphinha renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030