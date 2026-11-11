Familia de policía muerto pide justicia; director de la PN aduce que caso está en manos del MP

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la repentina y trágica muerte del agente de Policía, Abner Navil Ramírez Cáceres, ocurrida en la paradisiaca isla de Roatán; su familia exige justicia; así lo hizo público en una entrevista con EL HERALDO. Abner Navil, de 28 años de edad, perdió la vida a manos de uno de sus compañeros de armas dentro de la Policía Nacional (PN); la noche del sábado, 7 de noviembre, cuando realizaban una misión, en atención a una denuncia ciudadana que habían recibido. Quien disparó su arma de fuego, es un oficial con el rango de inspector de Policía, quien responde al nombre de Luis Fernando Girón; este que estaba al mando de la misión que cumplían en un sector de Roatán. Luego de ocurrido el incidente en el que resultó herido el policía Ramírez Cáceres, y que posteriormente expiró en un centro médico de Roatán, el oficial de Policía, Girón, fue requerido por las máximas autoridades de la sede policial de Roatán, y puesto a la orden del Ministerio Público (MP).

Exigencia de justicia

En diálogo con EL HERALDO, Evelyn Hernández, hermana del extinto Abner Ramírez, exigió justicia, y que la muerte de su familiar no quede impune. Que se investigue si en verdad fue un accidente o en su defecto, algo premeditado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"No nos han dado ninguna explicación sobre eso. Hemos pedido explicaciones que por qué y cómo sucedió, y solo nos saben decir que el Ministerio Público ya tiene todo lo que tiene que tener, y que dentro de poco tiempo nos van a llamar para solucionar eso", reveló Evelyn Hernández. La hermana del extinto Abner Navil compartió que, hasta el momento no han tenido ningún detalle sobre cómo ocurrió el supuesto accidente en el que el inspector disparó directo contra su pariente. "No nos han dicho nada. No sé si es que tienen miedo, no sé si es por temor que no lo hacen, pero nada. Solo dicen que mi hermano era una excelente persona, que no merecía eso", expresó.

Hernández manifestó que lo que piden a la Secretaría de Seguridad, es que "se esclarezca su muerte, que le den la baja deshonrosa a él (al inspector Girón), porque eso que hizo. ¿Cómo le va a hacer eso a su compañero? Aunque haya sido un accidente, como dicen, ¿por qué llevaba el arma así?", se preguntó. Los parientes del malogrado Abner Ramírez manejan la información, de que los jóvenes a los que iban a neutralizar o detener en el cumplimiento de la denuncia, ya estaban sometidos a la impotencia, y estaban pidiéndoles los documentos de las motocicletas en las que andaban, y que no existió la necesidad de disparar. "Mi hermano estaba platicando con los muchachos que tenían detenidos ahí y el que estaba estaba más retirado era él, el oficial", detalló Hernández. El agente Ramírez Cáceres recibió un disparo de fusil por la espalda, cuya ojiva salió por la mandíbula, a eso de las 7:30 de la noche del sábado. En estado grave fue llevado al Hospital Satuyé, en la zona de Coxen Hole, en Roatán, dónde murió minutos después.

Desde la Policía