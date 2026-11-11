Familia de policía muerto pide justicia; director de la PN aduce que caso está en manos del MP

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la repentina y trágica muerte del agente de Policía, Abner Navil Ramírez Cáceres, ocurrida en la paradisiaca isla de Roatán; su familia exige justicia; así lo hizo público en una entrevista con EL HERALDO.
Abner Navil, de 28 años de edad, perdió la vida a manos de uno de sus compañeros de armas dentro de la Policía Nacional (PN); la noche del sábado, 7 de noviembre, cuando realizaban una misión, en atención a una denuncia ciudadana que habían recibido.
Quien disparó su arma de fuego, es un oficial con el rango de inspector de Policía, quien responde al nombre de Luis Fernando Girón; este que estaba al mando de la misión que cumplían en un sector de Roatán.
Luego de ocurrido el incidente en el que resultó herido el policía Ramírez Cáceres, y que posteriormente expiró en un centro médico de Roatán, el oficial de Policía, Girón, fue requerido por las máximas autoridades de la sede policial de Roatán, y puesto a la orden del Ministerio Público (MP).
Exigencia de justicia
En diálogo con EL HERALDO, Evelyn Hernández, hermana del extinto Abner Ramírez, exigió justicia, y que la muerte de su familiar no quede impune. Que se investigue si en verdad fue un accidente o en su defecto, algo premeditado.
"No nos han dado ninguna explicación sobre eso. Hemos pedido explicaciones que por qué y cómo sucedió, y solo nos saben decir que el Ministerio Público ya tiene todo lo que tiene que tener, y que dentro de poco tiempo nos van a llamar para solucionar eso", reveló Evelyn Hernández.
La hermana del extinto Abner Navil compartió que, hasta el momento no han tenido ningún detalle sobre cómo ocurrió el supuesto accidente en el que el inspector disparó directo contra su pariente.
"No nos han dicho nada. No sé si es que tienen miedo, no sé si es por temor que no lo hacen, pero nada. Solo dicen que mi hermano era una excelente persona, que no merecía eso", expresó.
Hernández manifestó que lo que piden a la Secretaría de Seguridad, es que "se esclarezca su muerte, que le den la baja deshonrosa a él (al inspector Girón), porque eso que hizo. ¿Cómo le va a hacer eso a su compañero? Aunque haya sido un accidente, como dicen, ¿por qué llevaba el arma así?", se preguntó.
Los parientes del malogrado Abner Ramírez manejan la información, de que los jóvenes a los que iban a neutralizar o detener en el cumplimiento de la denuncia, ya estaban sometidos a la impotencia, y estaban pidiéndoles los documentos de las motocicletas en las que andaban, y que no existió la necesidad de disparar.
"Mi hermano estaba platicando con los muchachos que tenían detenidos ahí y el que estaba estaba más retirado era él, el oficial", detalló Hernández.
El agente Ramírez Cáceres recibió un disparo de fusil por la espalda, cuya ojiva salió por la mandíbula, a eso de las 7:30 de la noche del sábado. En estado grave fue llevado al Hospital Satuyé, en la zona de Coxen Hole, en Roatán, dónde murió minutos después.
Desde la Policía
El director de la Policía Nacional, comisionado general de Policía, Rigoberto Oseguera, respondió a las exigencias directas de justicia que tiene la familia del agente Ramírez Cáceres.
"Primero, un saludo a la familia; somos familia policial, y darle la respuesta de que no se preocupen, que existen procesos. Nosotros inmediatamente que un caso ocurre, lo remitimos a la Fiscalía, esa es nuestra obligación. En este caso también se hizo. Ya lo que sigue son recomendaciones del fiscal y del juez mismo, en caso de que el fiscal remita el caso a un órgano jurisdiccional", declaró Oseguera.
Reiteró: "Así que mandarle un mensaje a la familia, que se están haciendo los procedimientos que corresponden. Nosotros no podemos ni a la izquierda, ni a la derecha. Debemos seguir el marco de actuación que la norma nos marca, que la ley nos define, y la persona responsable de este hecho, que fue una cuestión que se considera distinto a un dolo, está siendo procesado como corresponde".
El inspector de Policía, Luis Fernando Girón está a la disposición del Ministerio Público MP), y podría ser remitido a un Juzgado de Letras Penal, si así lo estima conveniente el ente acusador del Estado.
El máximo jerarca de la Policía Nacional, reveló que, Girón "está bajo custodia policial, pero remitido al Ministerio Público. En este momento no tiene responsabilidades, no tiene actividades y estamos pendientes de lo que el fiscal instruya y una vez que el fiscal lo remita al órgano jurisdiccional o al juzgado correspondiente, vamos a depender de lo que el juez ordene", concluyó.
Entre tanto, los miembros de la escala básica de la Policía Nacional, mediante un comunicado, hicieron un llamada enérgico al ministro de seguridad, Gerzon Velásquez, exigiendo justicia, y el esclarecimiento de la muerte de Ramírez Cáceres.
El ahora extinto ingresó a la institución policial en el año 2018, y desde su entrada fue asignado a la Policía Preventiva, en la isla de Roatán, dónde tenía ocho años de residir. Era originario de Yoro, Yoro.