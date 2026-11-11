Fecha FIFA noviembre 2026: horarios y agenda de partidos internacionales que se disputan esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La última fecha FIFA de 2026 tendrá una intensa agenda futbolística entre el 12 y el 17 de noviembre, con partidos de la UEFA Nations League, la Concacaf Nations League y varios amistosos internacionales. Uno de los principales atractivos para los aficionados hondureños será la participación de la Selección Nacional de Honduras, que realizará una gira por Medio Oriente para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La Bicolor, dirigida por el español José Francisco Molina, buscará aprovechar estos encuentros para continuar con su proceso de preparación y evaluar a los futbolistas convocados de cara a los próximos compromisos oficiales.

El primer compromiso de la Selección Nacional será el viernes 13 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos, en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. El encuentro comenzará a las 8:15 de la mañana, hora de Honduras, después de que se anunciara un cambio en el horario inicialmente previsto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, la H se trasladará a Kuwait para disputar su segundo amistoso de esta ventana internacional. El partido contra los kuwaitíes está programado para el martes 17 de noviembre a las 9:30 de la mañana, hora hondureña. Estos encuentros serán importantes para Molina, quien busca consolidar su proyecto al frente de la selección catracha. Honduras no logró avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y tendrá que disputar el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027 en marzo.

Europa con partidos de alto nivel

La UEFA Nations League tendrá enfrentamientos de mucho atractivo durante esta ventana internacional. Italia y Francia protagonizarán uno de los choques más llamativos, mientras que Inglaterra se medirá ante Croacia. También sobresale el enfrentamiento entre España e Inglaterra, programado para el domingo 15 de noviembre. Alemania y Países Bajos volverán a encontrarse el lunes 16 en otro de los compromisos que concentrarán la atención del fútbol europeo. Por su parte, Portugal, Dinamarca, Bélgica y Turquía también tendrán actividad en una jornada que servirá para definir posiciones importantes en la competición.

Concacaf no se queda atrás

En la región, la Liga de Naciones de Concacaf tendrá series importantes con selecciones que buscan avanzar en la competición. México enfrentará a Jamaica, Estados Unidos se medirá ante Haití y Guatemala tendrá como rival a Canadá. Panamá también protagonizará una serie ante Curazao.

Estos compromisos serán parte de la agenda internacional que acompañará la gira de Honduras por territorio asiático.

Partidos más destacados de la fecha FIFA