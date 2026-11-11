Netflix anuncia la fecha de estreno de la última temporada de "Emily en París"

El tráiler muestra a Emily a las puertas de una nueva aventura y el encuentro con Gabriel.

California, Estados Unidos.- Netflix ha estrenado el tráiler de la sexta y última temporada de "Emily en París" , y hace oficial su fecha de estreno: 24 de diciembre.

El clip hace un repaso sobre Emily, su decisión de irse a París en un viaje laboral temporal que la ha llevado a recorrer todo un camino en el que ha explorado la amistad, el amor, la deslealtad y la confianza.

"Cuando llegué pensé que sería una aventura pasajera", dice Emily en un fragmento del adelanto, que la muestra en el nuevo escenario de esta temporada: Grecia.

La expectativa de los seguidores de la serie es qué pasará con la vida amorosa de la protagonista.

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Hay quienes la ven sola, sin Gabriel; mientras otros la ven llegando a la resolución final de ese romance tantas veces postergado.

El avance no da muchas luces al respecto, solo los muestra reencontrándose con sorpresa, por ahí que al final lo que quedará será una amistad, y Emily emprenderá otro camino con la misma libertad de la primera temporada.

En la entrega cinco la protagonista vivió un romance con Marcello, mientras se adaptaba a la vida y las exigencias de Roma, pero la sombra de Gabriel siempre ha andado rondando, con mayor o menor fuerza a lo largo de toda la serie.

Será el 24 de diciembre, cuando Netflix libere los 10 episodios que le darán cierre a esta historia, que la gente descubrirá cuál será el punto final en la vida de Emily Cooper.

En el cierre de la historia vuelve el elenco recurrente: Lily Collins (Emily), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), Lucien Laviscount (Alfie), William Abadie (Antoine Lambert) y otros actores por confirmar una vez se estrene la temporada seis.