Tras siete años en Netflix, Lily Collins dice adiós a "Emily en París"

Lily Collins terminó este viernes su último día de rodaje como Emily Cooper, protagonista de "Emily en París", y despidió al personaje que interpretó durante siete años y seis temporadas con una extensa carta publicada en Instagram.
La actriz compartió una fotografía sentada en una silla de director con la palabra "Fin" escrita en el respaldo, tomada en Place de l'Estrapade, la misma plaza parisina donde arrancó el rodaje de la serie en 2019.
Netflix acompañó el anuncio con un mensaje propio en sus redes, "Au revoir. Este es el cierre oficial de Emily in Paris".
En su publicación, Collins reconoció que le costaba encontrar las palabras adecuadas para el momento.
"Es imposible encontrar las palabras para expresar lo que este viaje ha significado para mí", escribió. "Durante tantos años, Emily ha sido parte de mi vida, y en cada temporada ha seguido sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome".
La intérprete también dedicó un párrafo a Darren Star, creador de la serie, a quien agradeció "por haber imaginado a esta chica estadounidense eternamente optimista en París, que se encuentra constantemente fuera de su zona de confort, aprendiendo a confiar en sí misma mientras se apoya en los demás para transitar su nueva vida".
Extendió el agradecimiento al equipo técnico, guionistas, directores y elenco, a quienes describió como una familia. "Ustedes hicieron que Emily fuera Emily. Ustedes hicieron que este mundo se sintiera como un hogar".
No faltó una mención especial para el público que acompañó la ficción "durante estos siete años y seis temporadas, manteniéndonos inspirados para soñar en grande a lo largo de esta épica aventura", señaló, en referencia al tiempo total transcurrido desde el inicio del proyecto hasta el cierre de su producción.
Hacia el final del texto, Collins se permitió un balance más personal sobre lo que representó encarnar a Emily Cooper durante casi una década de su carrera.
"Llevaré este capítulo conmigo para siempre. Decir adiós se siente completamente surrealista y agridulce, pero, sobre todo, me siento increíblemente orgullosa y agradecida de haber podido ser ella. Y de haber sido parte de algo tan alegre. Esto me ha cambiado para siempre", escribió, antes de cerrar con una despedida en francés, "Au revoir, Emily Cooper...".
"Emily en París" se estrenó en 2020 de la mano de Darren Star, también responsable de Sex and the City, y se convirtió rápidamente en una de las apuestas más vistas del catálogo de Netflix gracias a su mirada sobre la vida de una joven estadounidense que se instala en la capital francesa por motivos laborales.
La sexta y última entrega llegará a la plataforma el 24 de diciembre, cerrando así el arco narrativo de un personaje que terminó marcando la trayectoria profesional y personal de la propia Collins.