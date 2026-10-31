Las mejores miniseries que puedes empezar y terminar este noviembre

El 13 de noviembre llega a Netflix “El crimen de Pazos”, miniserie de tres episodios basada en un crimen real ocurrido en Galicia en 2015. Tristán Ulloa interpreta a Elías, un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor de la brutal agresión contra su esposa, Irene, que lucha por su vida en un hospital. La produce Bambú Producciones, responsable de "El caso Asunta". Una semana antes, el 6 de noviembre, la plataforma estrena un documental que reconstruye el caso.