Las mejores miniseries que puedes empezar y terminar este noviembre

Siete series de entre tres y ocho episodios permiten empezar noviembre con una historia completa y cerrarla antes de que termine el mes. Juntas suman 40 episodios, repartidos entre crímenes reales, un desastre nuclear, una invasión en Buenos Aires y un tablero de ajedrez. La lista mezcla éxitos recientes de la televisión por streaming con dos estrenos del propio noviembre.
El 13 de noviembre llega a Netflix “El crimen de Pazos”, miniserie de tres episodios basada en un crimen real ocurrido en Galicia en 2015. Tristán Ulloa interpreta a Elías, un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor de la brutal agresión contra su esposa, Irene, que lucha por su vida en un hospital. La produce Bambú Producciones, responsable de "El caso Asunta". Una semana antes, el 6 de noviembre, la plataforma estrena un documental que reconstruye el caso.
Adolescence cabe en cuatro episodios, cada uno filmado en una sola toma continua. Creada por Jack Thorne y Stephen Graham, sigue a Jamie Miller, de 13 años, desde que es arrestado como sospechoso del asesinato de una compañera de clase.
Ganó ocho premios Emmy, entre ellos el de Mejor serie limitada o antológica, y su protagonista, Owen Cooper, se convirtió a los 16 años en el hombre más joven en ganar un Emmy de actuación, según Netflix.
Chernobyl, de HBO y Sky, resuelve en cinco episodios de una hora el desastre nuclear de abril de 1986. Escrita por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck, con Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson al frente, se estrenó el 6 de mayo de 2019.
Obtuvo 19 nominaciones al Emmy y ganó como Mejor serie limitada, además de dirección y guion. Una frase que HBO difundió en su comunicado de lanzamiento, pronunciada por el científico Valery Legasov, interpretado por Harris, resume su tono así: “Cada mentira que decimos genera una deuda con la verdad”.
“El Eternauta” reúne seis episodios de 40 minutos y se estrenó en Netflix el 30 de abril de 2025. Ricardo Darín da vida a Juan Salvo, un hombre común atrapado por una nevada mortal en Buenos Aires, en una adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López creada y dirigida por Bruno Stagnaro. Rolling Stone la calificó, según recogió RPP, como “la producción más ambiciosa en la historia audiovisual argentina”.
Esta es la excepción de la lista, ya que Netflix confirmó una segunda temporada, un dato que conviene tener en cuenta para quien busque una historia cerrada.
The Queen’s Gambit se estrenó en Netflix el 23 de octubre de 2020 con siete episodios. Anya Taylor-Joy es Beth Harmon, una huérfana prodigio del ajedrez en la década de 1950 y comienzos de la de 1960, en una adaptación de la novela de Walter Tevis.
Baby Reindeer también tiene siete episodios, publicados de una sola vez el 11 de abril de 2024. Richard Gadd la creó y la protagoniza a partir de su propio monólogo teatral, y cuenta cómo un aspirante a comediante queda atrapado en una relación con una acosadora que interpreta Jessica Gunning.
Gadd la definió como “una historia de acoso con un giro”. Ganó seis premios Emmy, entre ellos el de Mejor serie limitada o antológica, y su tema puede resultar duro para algunos espectadores.
La más larga de la lista llega el 19 de noviembre a Netflix. The Altruists tiene ocho episodios, que se publicarán todos a la vez, y reconstruye el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. Julia Garner interpreta a Caroline Ellison y Anthony Boyle a Sam Bankman-Fried, a quienes Netflix describe como dos jóvenes idealistas que quisieron rehacer el sistema financiero global hasta que todo terminó en un escándalo de ocho mil millones de dólares.