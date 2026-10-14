"Lupin" regresa con más episodios, nuevos fichajes y robos en París

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix vuelve a confiar en la fórmula de serie internacional de producción propia que tantos éxitos le ha proporcionado. Junto a fenómenos mundiales como "El juego del calamar" o "La casa de papel", "Lupin" arrasó en su primera temporada y, aunque el paso del tiempo ha provocado cierto desgaste en las cifras de audiencia, sigue teniendo tal número de seguidores que esta cuarta temporada era inevitable.

Sin embargo, la famosa plataforma no se ha conformado con una vuelta modesta, sino que convierte esta serie en una de las grandes apuestas de la temporada. Su estreno se produce en pleno otoño, época en la que la empresa de la N mayúscula en color rojo reserva sus producciones más ambiciosas. De hecho, esta temporada será la más larga de todas, ya que las dos primeras tuvieron cinco capítulos, la tercera contó con siete y, en esta próxima entrega, el número de episodios se alargará hasta ocho.

Continuidad y nuevos fichajes

George Kay, el famoso creador de la serie junto a François Uzan, deja en esta cuarta temporada la función de “showrunner”. Le sustituye Louis Leterrier, director de "El increíble Hulk", junto al propio Omar Sy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta temporada cuenta con los regresos confirmados de Ludivine Sagnier, como Claire Laurent; Antoine Gouy, como Benjamin Férel; Soufiane Guerrab, como Youssef Guédira, y Shirine Boutella, como Sofia Belkacem. Además, se incorporan caras nuevas, como las de Théo Christine y Laïka Blanc-Francard, aunque todavía no se ha desvelado qué papeles interpretarán. Aunque falta confirmación, parece casi seguro que volverán Hervé Pierre, como Hubert Pellegrini, y Etan Simon, como Raoul Diop. Mientras tanto, en la dirección de los nuevos capítulos se ha confirmado la participación de Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin.

El mejor escenario posible

Sin duda, una de las claves del éxito de la serie es mostrar los más bellos lugares de una de las ciudades más bonitas del mundo: París. La serie comenzó su primer capítulo mostrando una de sus joyas, el Louvre. Además, no solo se pudo contemplar su famosa pirámide de cristal exterior, sino que también se pudo admirar la mítica Ala Denon, donde se encuentran expuestas las obras de los pintores renacentistas italianos, entre ellas, "La Gioconda", de Leonardo da Vinci. A partir de ahí, ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad de la luz: el Puente de las Artes, que conecta el Louvre con el Instituto de Francia atravesando el Sena; la plaza Vendôme, con su exquisita columna; los jardines de Luxemburgo; y los maravillosos interiores de la Ópera de París y del Museo Nissim de Camondo. No es solo una serie en la que la aguda inteligencia de Assane Diop le permite resolver los obstáculos más arduos y espinosos; también es una producción en la que los escenarios desempeñan un papel fundamental y contribuyen a mantener la fidelidad de sus innumerables seguidores.

Origen de la historia

La serie está inspirada en un personaje de ficción, Arsene Lupin, creado por el escritor francés Maurice Leblanc, que apareció por primera vez en 1905. Fue tal el éxito del personaje que el autor continuó publicando sus aventuras hasta su muerte, en 1941. Hasta ese momento, había publicado dieciocho novelas, treinta y nueve cuentos y cinco obras de teatro sobre el famoso ladrón de guante blanco. Incluso después de su fallecimiento, aparecieron otras dos novelas suyas, autorizadas por el equipo editorial que había publicado la colección de "Arsène Lupin, caballero ladrón". La saga alcanzó en Francia tanto éxito como el personaje de Sherlock Holmes en Gran Bretaña, creado por Arthur Conan Doyle.

El propio Leblanc llegó a hacer coincidir incluso a los dos personajes, pero al autor británico no le hizo ninguna gracia. Por ello, el francés tuvo que cambiar el nombre de su personaje por el de Herlock Sholmes para evitar problemas legales y llamó Wilson a su ayudante. El personaje de Lupin tuvo sus orígenes en la localidad de Étretat, ciudad costera de Normandía. La serie rindió homenaje a este lugar cuando Assane Diop viajó con su familia hasta allí, en uno de los episodios, para asistir a un festival dedicado a Arsène Lupin. La producción no desaprovechó esta oportunidad para mostrar los magníficos acantilados de la localidad.

Qué se espera en esta nueva temporada