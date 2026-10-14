Girls vuelve: HBO rueda cinco episodios en 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO ha anunciado la vuelta de 'Girls', la serie de televisión que lanzó al fama mundial a Lena Dunham. La producción del proyecto comenzará en 2027 y contará con una única temporada de cinco episodios, según ha anunciado la plataforma de streaming. Entre los miembros del reparto que regresarán se encuentran Lena Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah.

La serie se emitió de 2012 a 2017 y contó con seis temporadas. Cuando se estrenó, Dunham tenía apenas 26 años y se convirtió en un icono de su generación, aunque a lo largo de estos años ha protagonizado numerosas polémicas. La última ha sido su maternidad por gestación subrogada. La serie recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos, incluido el de Mejor Reparto en una Serie de Comedia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Siempre dijimos que solo volveríamos si había una historia concreta que nos muriéramos por contar", señala la escritora en una nota de HBO. Dunham, que recientemente publicó sus memorias 'Famesick', asegura que aunque ha echado de menos a estos personajes, durante mucho tiempo no consiguió imaginárselos en la actualidad.