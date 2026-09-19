Daniel Craig y su sueño de actuar en "Las crónicas de Narnia"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras las películas de acción y espionaje, Daniel Craig está listo para aparecer en la pantalla grande experimentando con un mundo mágico que antes de leer el guion ya lo había conquistado desde los libros.

La nueva adaptación de "Las crónicas de Narnia" , esta vez desde la mirada de Greta Gerwig, viene con una versión atípica del actor, que está emocionado de formar parte del universo fantástico de C.S. Lewis.

La revista Empire ha publicado en exclusiva la primera imagen oficial de Daniel Craig transformado en el excéntrico y complejo Tío Andrew (Uncle Andrew) para la esperadísima película "Narnia: El sobrino del mago" (Narnia: The Magician's Nephew), la ambiciosa apuesta de Netflix para 2027.

En la fotografía revelada se puede ver al ex-James Bond inmerso en el característico estudio del "mago", el taller polvoriento y fascinante donde da comienzo toda la mitología de "Las crónicas de Narnia".

El personaje del Tío Andrew es fundamental para entender el origen de este universo, ya que su obsesión por los objetos mágicos y los mundos alternativos desencadena la aventura que lleva a los jóvenes Digory y Polly a viajar entre dimensiones.

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Sobre su rol, Craig comentó en entrevista con Empire: “Me gustaría decir que sus intenciones son buenas, pero no estoy seguro de que lo sean. No quiero decir que sea cruel, mezquino u odioso; más bien se emociona demasiado con lo que podría ser y, por lo tanto, pasa por alto a la gente que lo rodea y las consecuencias de lo que hace”.

Por su parte, Gerwig definió al personaje con su característico toque de humor y precisión, describiéndolo simplemente como: “El mago más estúpido del mundo que realmente logró hacer magia”.

Para Craig, Narnia no es nada nuevo, la conoce desde su infancia, cuando leyó "El león, la bruja y el armario" y no pudo parar de hacerlo hasta el amanecer, "y nunca antes había leído un libro de principio a fin", esa magia C.S. Lewis lo ha vuelto a atrapar, esta vez no como lector, sino como actor.