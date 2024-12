Daniel Craig habla sobre su legado como James Bond, ¿está orgulloso de su trabajo?

Una historia que requería mucho trabajo y que no hubiera podido compatibilizar con Bond, algo que sí hizo con las dos entregas de la saga Knives Out (“Puñales por la espalda”).

“No hay que buscar ninguna otra razón que no fueran razones prácticas, tenía mucho que hacer”, afirma Craig, que considera que no podía haber puesto toda la energía que necesita un personaje como el de William Lee, el alter ego de William Burroughs en la historia de Queer, adaptación de un relato del escritor, uno de los principales representantes de la generación beat.

Kuritzkes adaptó la obra de Burroughs en la que es su segunda colaboración con Guadagnino, tras Challengers (“Rivales”, 2024) y para ambos era importante entender “el libro en sus propios términos” sin aplicar ningún juicio ni trasponer los personajes a una sensibilidad moderna.

Por eso, al mismo tiempo que honraba el libro de Burroughs, se apartó de él para buscar la emoción cinematográfica e incluso escribió algunas escenas pensando en el placer que sería ver a Guadagnino dirigirlas.

Y el director italiano, responsable de películas como Call Me by Your Name (2017), aportó su sensibilidad a la hora de rodar escenas de sexo, algo que dio una mayor profundidad a la historia y los personajes.

“Estoy fascinado por alguien tan complejo, alguien que busca algo, que anhela el amor en su vida. Es un personaje realmente fascinante de interpretar”, reconoce Craig sobre William Lee.

Un personaje que tuvo que trabajar mucho antes del rodaje para construirlo junto a Guadagnino. “Pero luego llegas al set y tratas de olvidarlo todo y solo hacer la película”, explica el actor, que califica de “maravillosa” la experiencia.

Porque asegura que nunca considera las películas como proyectos difíciles, si no “como grandes experiencias”.