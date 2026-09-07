Gary Oldman asegura que ya eligieron al nuevo James Bond

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Gary Oldman afirmó que la producción de James Bond ya definió quién será el próximo intérprete del agente 007, aunque el anuncio oficial todavía no se produjo. Durante una entrevista con el programa canadiense "The Morning Show", Oldman señaló que la decisión está tomada y que se conocerá en poco tiempo. El ganador del Oscar respaldó a su compañero de reparto en la serie "Slow Horses", Jack Lowden, de 36 años, como el actor mejor posicionado para asumir el papel. Oldman expresó su deseo de que Lowden consiga el rol.

Consultada por Page Six, Amazon MGM Studios, actual propietaria de la franquicia, no emitió comentarios al respecto. Tampoco hubo respuesta por parte del entorno de Lowden. En paralelo, la actriz Saoirse Ronan, esposa de Lowden, manifestó públicamente su interés en interpretar a una villana dentro del universo Bond, en declaraciones recientes a la revista Empire. Desde febrero de 2025, cuando Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de la saga a Amazon MGM Studios, el estudio busca al actor que protagonizará la próxima entrega, dirigida por Denis Villeneuve. Entre los nombres que sonaron para el papel figuran, además de Lowden, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Paul Mescal y Harris Dickinson.