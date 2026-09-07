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Por robarle el carro, matan a hombre frente a su hija de 2 años en Choloma

José David Sánchez presuntamente se resistió al robo e intentó escapar mientras llevaba a su pequeña hija en brazos, cuando fue atacado a disparos

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:09
Por robarle el carro, matan a hombre frente a su hija de 2 años en Choloma

El hecho causó consternación entre los pobladores de la colonia Armando Gale 2.

 Foto: Cortesía

Choloma, Honduras.-Un hombre identificado preliminarmente como José David Sánchez, de 22 años, fue asesinado a balazos frente a su hija de apenas 2 años de edad durante un presunto intento de robo de vehículo en la colonia Armando Gale 2, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con información preliminar y testimonios de vecinos, varios sujetos habrían interceptado al joven con la aparente intención de despojarlo de su vehículo, una camioneta Hilux de color rojo.

Según los relatos recopilados en el lugar, José David Sánchez presuntamente se resistió al robo e intentó escapar mientras llevaba a su pequeña hija en brazos.

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Durante el aparente intento por huir de los sujetos, el joven recibió varios disparos que le provocaron heridas de gravedad.

Tras el ataque, Sánchez quedó tendido en el suelo y posteriormente se confirmó su muerte en el lugar donde ocurrió el hecho.

La niña quedó a unos centímetros de su padre muerto.

La niña quedó a unos centímetros de su padre muerto.

 (Foto: Captura de video)

En un video que comenzó a circular en redes sociales, se observa al hombre tirado junto a una pared, mientras una menor de edad permanece a pocos centímetros de distancia.

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Las imágenes han generado conmoción en la población debido a que la niña habría presenciado el ataque en el que murió su padre.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los responsables del crimen.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el móvil del asesinato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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