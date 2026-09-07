Por robarle el carro, matan a hombre frente a su hija de 2 años en Choloma

Choloma, Honduras.-Un hombre identificado preliminarmente como José David Sánchez, de 22 años, fue asesinado a balazos frente a su hija de apenas 2 años de edad durante un presunto intento de robo de vehículo en la colonia Armando Gale 2, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con información preliminar y testimonios de vecinos, varios sujetos habrían interceptado al joven con la aparente intención de despojarlo de su vehículo, una camioneta Hilux de color rojo.

Según los relatos recopilados en el lugar, José David Sánchez presuntamente se resistió al robo e intentó escapar mientras llevaba a su pequeña hija en brazos.