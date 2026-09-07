Atic cae ahora a clínica sampedrana Medisan tras denuncias

<b>San Pedro Sula, Honduras.-</b>Autoridades de diferentes agencias e instituciones del Estado intervinieron este lunes 7 de septiembre las instalaciones de <b>Medisan</b>, una clínica en San Pedro Sula señalada por operar bajo un esquema de consultas gratuitas que derivaban en <b>diagnósticos presuntamente falsos </b>y la posterior venta de <b>costosos tratamientos.</b>La intervención ocurre después de que una investigación de <b>EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium</b> documentara el funcionamiento del establecimiento y las prácticas utilizadas para atraer y persuadir a potenciales pacientes.EL HERALDO Plus conoció que en el operativo participan autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula.