Atic cae ahora a clínica sampedrana Medisan tras denuncias

La operación se produce una semana después de que una investigación de EL HERALDO Plus revelara que el establecimiento operaba mediante falsos diagnósticos y tratamientos costosos.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 11:31
Atic cae ahora a clínica sampedrana Medisan tras denuncias

Autoridades de la ATIC, Arsa y la Región Metropolitana de Salud intervinieron la clínica Medisan en San Pedro Sula, señalada por presuntas prácticas fraudulentas.

Foto: EL HERALDO Plus.

San Pedro Sula, Honduras.-Autoridades de diferentes agencias e instituciones del Estado intervinieron este lunes 7 de septiembre las instalaciones de Medisan, una clínica en San Pedro Sula señalada por operar bajo un esquema de consultas gratuitas que derivaban en diagnósticos presuntamente falsos y la posterior venta de costosos tratamientos.

La intervención ocurre después de que una investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium documentara el funcionamiento del establecimiento y las prácticas utilizadas para atraer y persuadir a potenciales pacientes.

EL HERALDO Plus conoció que en el operativo participan autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula.

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La acción ocurre tras una investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que documentó supuestos diagnósticos falsos mediante “resonancia cuántica” y la venta de costosos tratamientos.

La acción ocurre tras una investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que documentó supuestos diagnósticos falsos mediante “resonancia cuántica” y la venta de costosos tratamientos.

(Foto: EL HERALDO Plus.)

La acción se produjo una semana después de que EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelaran la operación de este establecimiento y sus similitudes con una modalidad denunciada en Colombia, mediante la cual se infunde temor a los pacientes con supuestos diagnósticos obtenidos a través de máquinas de cuestionada eficacia científica para posteriormente persuadirlos de adquirir tratamientos mediante contratos de elevados montos.

Durante la investigación, periodistas infiltrados de este medio constataron que personal colombiano captaba potenciales clientes en las afueras de la clínica y los invitaba a recibir una consulta gratuita.

Una vez dentro, se les pedía colocar una mano sobre un aparato presentado como una máquina de “resonancia cuántica”, que en cuestión de minutos generaba informes con supuestos hallazgos que advertían incluso de posibles cuadros de cirrosis o cáncer, pese a que el procedimiento utilizado no corresponde a los exámenes médicos indicados para diagnosticar esas enfermedades.

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El establecimiento también tiene vínculos con una clínica investigada en Colombia.

El establecimiento también tiene vínculos con una clínica investigada en Colombia.

 (Foto: EL HERALDO Plus.)

Tras generar alarma entre los clientes, personal del establecimiento les ofrecía costosos tratamientos que posteriormente eran rebajados como parte de una promoción y ejercía insistencia para que facilitaran sus tarjetas de crédito con el argumento de verificar si calificaban para obtener el beneficio.

EL HERALDO Plus también constató que Medisan en Honduras posee el 20% de las acciones de una clínica del mismo nombre en Colombia, establecimiento que ha sido objeto de denuncias por presuntas prácticas fraudulentas documentadas en una investigación del programa Séptimo Día, de Caracol TV.

La intervención en Medisan ocurre apenas días después de que autoridades de estas instituciones inspeccionaran en Tegucigalpa otra clínica identificada como Nueva Med, señalada por operar bajo una modalidad similar.

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En ese establecimiento, las autoridades encontraron un sistema de call center utilizado para contactar personas al azar, equipos presentados como máquinas de resonancia cuántica cuya eficacia científica ha sido cuestionada y presuntas irregularidades relacionadas con los permisos requeridos para su funcionamiento.

NOTA: Este artículo fue revisado por un editor con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

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