Destruirán equipo con el que operaba Nueva Med si no presenta registro sanitario en 30 días

El fraude, destapado por este equipo de investigación, consistía en captar pacientes con la promesa de evaluaciones gratuitas para luego infundirles temor con padecimientos críticos falsos

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:05
Destruirán equipo con el que operaba Nueva Med si no presenta registro sanitario en 30 días

Con estas máquinas estafaban a los pacientes en la clínica Nueva Med.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Los supuestos dispositivos médicos con los que la clínica Nueva Med emitía dictámenes falsos serán destruidos por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) si sus encargados no presentan los permisos correspondientes en 30 días.

El conocimiento de estos dispositivos se da por las investigaciones de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, las cuales originaron la reciente inspección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía del Consumidor en un centro comercial de Tegucigalpa.

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, informó que los escáneres encontrados en el establecimiento serán sometidos a una evaluación por parte de la Arsa, entidad que dejará la notificación formal a los administradores.

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“Se han encontrado los escáneres que se utilizan para la emisión de diagnósticos que son ficticios, donde le dicen al paciente que tiene tal afección; esto genera una preocupación en la persona y, aprovechándose de eso, los hacen firmar estos contratos onerosos de prestación de servicios de salud”, explicó el vocero.

El fraude, destapado por este equipo de investigación en la serie periodística "Estafas Médicas", consistía en captar pacientes con la promesa de evaluaciones gratuitas para luego infundirles temor con padecimientos críticos falsos.

Con este mecanismo, la clínica obligaba a las víctimas a pagar más de 10,000 lempiras por el dictamen y a firmar contratos financieros amarrados a sus tarjetas de crédito.

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Al comprobarse preliminarmente que las máquinas carecen de aval científico y técnico, la Arsa, junto a la ATIC impusieron este ultimátum definitivo.

Las indagaciones previas de este rotativo ya habían develado que Nueva Med operaba al margen de la ley.

El Ministerio Público confirmó que el negocio no tenía ninguna licencia sanitaria registrada en la Secretaría de Salud y que tampoco reportó un permiso de operación en la comuna.

De acuerdo con el ente acusador del Estado, este caso ya acumula varias denuncias formales ante la Dirección de Protección al Consumidor, por lo que escaló a nivel nacional al identificarse que la red utilizaba el mismo esquema en Medisan, otra clínica denunciada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, en San Pedro Sula.

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“Estos aparatos, estos escáneres, serán evaluados por la Arsa quien dejará una notificación correspondiente para que en 30 días los encargados de esta clínica puedan presentarse a la ARSA a presentar el registro sanitario de estos aparatos", puntualizó el portavoz de la ATIC.

Galindo advirtió de forma directa que "en caso de que no los presenten, de acuerdo a lo que nos ha informado, van a proceder a la destrucción de estos aparatos que están utilizando para generar supuestamente un diagnóstico médico”.

De vencerse el periodo de 30 días sin que los representantes legales demuestren la debida documentación, la Arsa ejecutará la destrucción física de los escáneres.

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Redacción web
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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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