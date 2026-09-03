Destruirán equipo con el que operaba Nueva Med si no presenta registro sanitario en 30 días

“Estos aparatos, estos escáneres, serán evaluados por la Arsa quien dejará una notificación correspondiente para que en 30 días los encargados de esta clínica puedan presentarse a la ARSA a presentar el registro sanitario de estos aparatos", puntualizó el portavoz de la ATIC. Galindo advirtió de forma directa que "en caso de que no los presenten, de acuerdo a lo que nos ha informado, van a proceder a la destrucción de estos aparatos que están utilizando para generar supuestamente un diagnóstico médico”.De vencerse el periodo de 30 días sin que los representantes legales demuestren la debida documentación, la Arsa ejecutará la destrucción física de los escáneres.