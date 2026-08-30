“Me dijeron que podía morir”: paciente sigue pagando por un tratamiento que no recibió

También comenzaron las preguntas.¿Por qué le habían cobrado casi L50,000 si todavía no había recibido el tratamiento? ¿Qué sustentaba los diagnósticos que le habían dado? ¿Dónde estaban los resultados del supuesto examen? ¿Quién había realizado realmente aquella evaluación?Porque de aquel diagnóstico tampoco se llevó un documento y la paciente asegura que nunca recibió los resultados de la máquina ni un informe que detallara las enfermedades que le habían mencionado durante la consulta.Con el paso de los días comenzó a desconfiar de todo lo que había ocurrido dentro de aquella oficina. Incluso de la persona que la había atendido, quien ella creyó inicialmente que era una doctora, después, según relata, descubrió que no lo era. “¿Cómo le va a decir a uno una persona así que tiene todo un montón de cosas sin ser doctor?”, cuestionó.La sospecha se hizo todavía mayor cuando regresó al establecimiento acompañada de su esposo y su abogada para pedir explicaciones, ya que querían saber quién era la doctora que supuestamente atendía las consultas médicas.La respuesta, cuenta, fue que los documentos y explicaciones serían enviados por correo. Hasta que, ante la presión, apareció un diploma.Era, según le dijeron, de la doctora que supuestamente atendía como médico general, pero para entonces ya había tomado la decisión de no consumir los medicamentos que le habían ofrecido, pues no quería correr otro riesgo con su salud.