"Consulta y examen gratis": Clínicas operadas por colombianos engañan con diagnósticos falsos

La Unidad de Investigación de EL HERALDO y LA PRENSA Premium analizó el modus operandi de Medisan y Nueva Med.Ambas empresas fueron constituidas en mayo de 2025 y presentan similitudes en su estructura societaria inicial, pues comenzaron con un único propietario y posteriormente fueron transferidas a otra persona.Sin embargo, la documentación societaria revisada por este medio muestra que, hasta ahora, no existe un vínculo directo comprobado entre sus propietarios.Uno de los principales elementos que llamó la atención de este equipo fue la máquina utilizada para supuestamente diagnosticar a los pacientes.Se trata de un dispositivo portátil, similar a un maletín, que es presentado como un equipo capaz de realizar “resonancias magnéticas cuánticas”.Para utilizarlo, el paciente únicamente debe colocar una de sus manos sobre un sensor; en cuestión de segundos, el aparato genera una serie de resultados que son interpretados como posibles alteraciones o padecimientos en distintas partes del organismo.Sin embargo, el funcionamiento de este dispositivo dista de los métodos convencionales utilizados para establecer un diagnóstico médico.