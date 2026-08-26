“Son alrededor de un millón de personas estafadas": Así operaba la HLV en varias zonas de Honduras

¿Cuántas personas serían las perjudicadas? “Son alrededor de un millón de personas en todo el país las que fueron estafadas con este esquema. Presentamos esta denuncia ante el Ministerio Público por el crimen de estafa y amenazas a muerte que he recibido por parte de personas que reclutamos en la zona occidental. Al igual que todos, yo soy víctima de esta organización criminal internacional que en este momento vamos a desmantelar”, indicó Portillo.