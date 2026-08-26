“Son alrededor de un millón de personas estafadas": Así operaba la HLV en varias zonas de Honduras

Horizonline Investment Group (HLV) es una "empresa" acusada de estafa que mantenía operaciones en diferentes partes del país, entre ellas Gracias, Lempira; La Entrada, Copán; Azacualpa y Santa Bárbara. ¿Cómo operaba y qué despertó las alertas entre los “inversionistas”?
HLV ofrecía un modelo de negocio mediante el cual se generaban ingresos a través de la incorporación de nuevos participantes, quienes realizaban una inversión inicial y, además, podían obtener un “beneficio” por reclutar a otras personas. Alrededor de un millón de hondureños habrían sido estafados, según el gerente de una de las sucursales. Aquí los detalles.
HLV ponía a disposición de los “inversionistas” una plataforma digital que les permitía monitorear los movimientos de su dinero y realizar retiros. Sin embargo, la plataforma se bloqueó y, según los afectados, incluso les solicitaba realizar un pago para poder recuperar el acceso.
La alerta se encendió el pasado 20 de agosto de 2026, cuando un grupo de personas protestó tanto en la sucursal de La Entrada, Copán, como en Azacualpa. Los afectados exigían una explicación por el bloqueo de la plataforma.
A los "inversionistas" les hacían regalías. Según los afectados, con la aplicación bloqueada era imposible retirar el dinero. La plataforma les solicitaba verificar su identidad y realizar nuevos pagos, cuyo monto dependía del capital que tenían “invertido”.
Así operaba: la plataforma ofrecía ganancias mediante depósitos que conllevaban beneficios con los que se prometía recuperar casi el 100 % de la inversión en un plazo de 30 días. Además, se obtenían ganancias por ascender de “nivel” y por reclutar nuevos clientes.
La preocupación creció luego de que las oficinas donde funcionaba el personal administrativo en Santa Bárbara fueran desocupadas, mientras que las instalaciones de La Entrada, Copán, y Gracias, Lempira, permanecían cerradas.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población sobre “posibles esquemas de estafas financieras que pueden poner en riesgo sus ahorros y recursos económicos”.
Josué Portillo, gerente de la sucursal que funcionaba en la ciudad de Gracias, Lempira, asegura que él también fue afectado y que se presentó ante la Fiscalía para interponer una denuncia. Portillo explicó que HLV comenzó a operar en 2024, pero fue en marzo de 2026 cuando lo reclutaron para formar parte de la empresa.
¿Cuántas personas serían las perjudicadas? “Son alrededor de un millón de personas en todo el país las que fueron estafadas con este esquema. Presentamos esta denuncia ante el Ministerio Público por el crimen de estafa y amenazas a muerte que he recibido por parte de personas que reclutamos en la zona occidental. Al igual que todos, yo soy víctima de esta organización criminal internacional que en este momento vamos a desmantelar”, indicó Portillo.