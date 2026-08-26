Xiomara Castro reaparece tras dejar la presidencia, ¿a qué se dedica ahora?

Xiomara Castro, expresidenta de Honduras, reapareció en redes sociales mostrando a qué se dedica tras dejar Casa de Gobierno. La foto y actividad generó varios comentarios en redes sociales.
Xiomara Castro fue la primera mujer en gobernar Honduras, estuvo en el período 2022-2026. En noviembre del 2021 ganó las elecciones con más de 1.5 millones de votos.
Castro Sarmiento tuvo su último día de gobierno el 26 de enero del presente año, en ese momento le deseó fuerte al presidente Nasry Asfura.
Una de las cosas que hace la exjefa de Estado es ser diputada de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En el organismo de integración centroamericano devenga un salario de 4,400 dólares, que en moneda nacional serían casi 118 mil lempiras mensuales.
Aparte, la expresidenta sorprendió en las últimas horas con esta foto donde se encuentra labores de campo. Castro Sarmiento regresó a Olancho junto al expresidente Zelaya para residir.
Justamente hace unos días el expresidente Zelaya reveló que "nosotros prácticamente no tenemos ingresos más que las tierras, tierras que está trabajando Xiomara...".
Castro ahora tiene una vida tranquila junto a su familia. "Xiomara ahora es la que anda con botas, anda en grandes lodasales sembrando la tierra", apuntó Zelaya hace unos días sobre las nuevas funciones de Castro.
Los expresidentes tienen tierras en Olancho las cuales venden y siembran, de eso subsisten tras haber dejado el poder en Honduras.
La familia Zelaya cuenta con antecedentes terratenientes de larga data en Olancho, vinculados a la zona de Juticalpa y Catacamas. La empresa fue fundada en 1990 por Manuel Zelaya para la compra, venta y alquiler de bienes e inmuebles en el país.
La expresidenta ha optado por mantener un perfil bajo y desde que dejó el poder no ha emitido comentarios sobre el gobierno de Nasry Asfura.