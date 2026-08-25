Onda tropical ingresó a Honduras hoy: pronostican lluvias con actividad eléctrica en estas zonas

Para este martes 25 de agosto, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) prevén el ingreso de una onda tropical que dejará lluvias en la mayor parte del territorio nacional.
"El ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará generando aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en la mayoría de las regiones del país", dijo Wil Ochoa, pronosticador de turno.
Según Ochoa, los mayores acumulados y las zonas donde se registrará actividad eléctrica serán el occidente, norte y la región oriental. ¿En qué zonas lloverá?
El pronóstico de Copeco indica que la onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica en Lempira, donde se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 22. También habrá lluvias eléctricas en Ocotepeque y Olancho, donde las temperaturas mínimas serán de 22 grados y las máximas de 32.
En Santa Bárbara, Valle y Yoro también se pronostican lluvias con actividad eléctrica; sin embargo, también se registrarán altas temperaturas de 32, 40 y 30 grados, respectivamente.
Las lluvias con actividad eléctrica provocadas por la onda tropical también dejarán alivio ante la crisis por sequía en El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz.
Para Atlántida se pronostican leves chubascos, mientras que en Choluteca las temperaturas alcanzarán máximas de 40 grados y mínimas de 28. En este departamento no se pronostican lluvias.
En Colón se registrarán temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 24, mientras que en Comayagua se esperan máximas de 31 y mínimas de 22. En ambos departamentos se pronostican leves chubascos.
En Copán también se esperan chubascos, con temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 20. En Cortés, las temperaturas alcanzarán máximas de 32 y mínimas de 26 grados, pero se pronostican lluvias con actividad eléctrica.
La onda tropical que ingresará este martes 25 de agosto dejará lluvias en la mayor parte del territorio nacional, lo que representa un gran alivio ante la sequía que mantiene en zozobra a ganaderos y agricultores. El Gobierno mantiene en alerta roja a 75 municipios debido a la sequía.