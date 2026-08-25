Onda tropical ingresó a Honduras hoy: pronostican lluvias con actividad eléctrica en estas zonas

El pronóstico de Copeco indica que la onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica en Lempira, donde se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 22. También habrá lluvias eléctricas en Ocotepeque y Olancho, donde las temperaturas mínimas serán de 22 grados y las máximas de 32.