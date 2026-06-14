Contrató a su hija, padrastro y pareja: Ninfa Flores, exdirectora del INAMI acusada de fraude

Ninfa Suyapa Flores Castellanos es una exfuncionaria pública hondureña que se desempeñó como directora ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), tras ser juramentada en el cargo en septiembre de 2023. ¿quién es Ninfa Flores acusada de fraude y abuso de autoridad?
Meses después, en 2024, Ninfa Flores fue destituida de su cargo. La separación ocurrió en junio de ese año por orden directa de la entonces presidenta Xiomara Castro, tras una acumulación de escándalos relacionados con gestión administrativa, violencia institucional y presuntos actos de corrupción.
Durante la gestión de Ninfa Flores al frente del INAMI se reportó la muerte de Moisés Daniel Cerrato Lazo, un menor de 13 años recluido bajo custodia del Estado en el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva.
Pero la muerte del menor no fue lo único que salpicó su administración. También surgieron señalamientos de corrupción y nepotismo, ya que habría contratado a su hija, yerno, padrastro, cuñada y pareja sentimental, quienes devengaban altos salarios. Ahora todos ellos han sido requeridos por el Ministerio Público.
Su nombre volvió a quedar bajo el ojo público el pasado 12 de junio de 2026, cuando el Ministerio Público de Honduras emitió un requerimiento fiscal en su contra, acusándola formalmente de fraude y abuso de autoridad. En el caso también fueron señalados cinco exfuncionarios, quienes también son sus familiares.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó tras el requerimiento fiscal: “Se presentó un requerimiento fiscal contra ella y cinco personas más por los delitos de fraude y abuso de autoridad. ¿Qué fue lo que hizo ella mientras estaba en esta institución? Aquí tenemos parte de la relación de hechos utilizada por los fiscales de acuerdo con las investigaciones”.
Mora reveló que “la señora Ninfa Flores, en razón de su cargo, utilizó artificios para defraudar al fisco mediante la contratación de empleados ficticios, entre ellos su hija, Kristel Monserrat Flores; su padrastro, Carlos Humberto Rivera Mejía; su pareja, Lennin Edgardo Coello Martínez; la novia de su hermano, Alejandra Giselle Ponce Moncada; y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, quien era su mejor amiga":
Mora explicó que "estas personas prácticamente no asistían a trabajar, no cumplían con los requisitos para los cargos para los que fueron contratadas y, aun así, recibieron salarios durante un tiempo”.
Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar fueron requeridas por suponerlas responsables del delito de abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.
De igual forma, Lennin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Ninfa Flores también cuenta con antecedentes de denuncias. Ya había sido denunciada por el presunto delito de acoso laboral vertical en perjuicio de dos profesionales del derecho que laboraban en dicha institución.
Las investigaciones indican que la imputada, aprovechándose de su posición de superioridad jerárquica, habría ejercido actos de hostilidad y presión contra dos profesionales del derecho.
“Entre los hechos más relevantes, se establece que el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, la entonces funcionaria presuntamente coaccionó a las víctimas para que firmaran sus renuncias, utilizando amenazas y expresiones denigrantes, además de señalar que contaba con información personal extraída de dispositivos móviles”, señala el Ministerio Público.
Asimismo, la institución detalló que la imputada se presentó en la oficina de una de las víctimas acompañada de cuatro hombres armados, procediendo a desalojarla de su lugar de trabajo e indicándole que estaba despedida.