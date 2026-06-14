Contrató a su hija, padrastro y pareja: Ninfa Flores, exdirectora del INAMI acusada de fraude

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó tras el requerimiento fiscal: “Se presentó un requerimiento fiscal contra ella y cinco personas más por los delitos de fraude y abuso de autoridad. ¿Qué fue lo que hizo ella mientras estaba en esta institución? Aquí tenemos parte de la relación de hechos utilizada por los fiscales de acuerdo con las investigaciones”.