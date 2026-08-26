Diputada Sara Zavala habría promocionado HLV, empresa denunciada por estafa

Seguidamente, expresó que "estamos recibiendo o dándole la bienvenida a una infraestructura de vanguardia. La integración de herramientas tecnológicas, el comercio minorista automatizado que esta empresa implementa, es el vivo ejemplo de cómo la innovación puede optimizar la economía local. Puede ayudarnos a crecer y a desarrollarnos".Además, aseguró sentirse "muy contenta" de haber participado en el evento y de "dar a conocer que en Honduras ya están llegando las nuevas tecnologías".EL HERALDO sometió el video a la herramienta<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.hivemoderation.com/ai-generated-content-detection" target="_blank"> Hive AI Detector</a> para verificar si el contenido fue elaborado con Inteligencia Artificial (IA). El análisis arrojó que "es poco probable que esta entrada contenga contenido generado por IA o deepfake". Según el programa, apenas existe un 2.2% de probabilidad de que el video fuera hecho con IA, al igual que señala que hay un 0% de probabilidad de deepfake y de que el audio también fuera IA.