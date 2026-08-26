Diputada Sara Zavala habría promocionado HLV, empresa denunciada por estafa

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas ha circulado un video de la diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, en el que aparece promoviendo a la empresa HLV, denunciada por supuesta estafa en Copán. En el material audiovisual, la congresista por el departamento de Francisco Morazán aparece de pie frente a un podio con el logo de HLV, a la cual destacó como una compañía innovadora.

"La llegada de Horizon Line Investment Group y también su marca HLV Group, marca un antes y después en nuestro mercado, y es que no estamos recibiendo un comercio tradicional como estamos acostumbrados", resaltó.

Seguidamente, expresó que "estamos recibiendo o dándole la bienvenida a una infraestructura de vanguardia. La integración de herramientas tecnológicas, el comercio minorista automatizado que esta empresa implementa, es el vivo ejemplo de cómo la innovación puede optimizar la economía local. Puede ayudarnos a crecer y a desarrollarnos". Además, aseguró sentirse "muy contenta" de haber participado en el evento y de "dar a conocer que en Honduras ya están llegando las nuevas tecnologías". EL HERALDO sometió el video a la herramienta Hive AI Detector para verificar si el contenido fue elaborado con Inteligencia Artificial (IA). El análisis arrojó que "es poco probable que esta entrada contenga contenido generado por IA o deepfake". Según el programa, apenas existe un 2.2% de probabilidad de que el video fuera hecho con IA, al igual que señala que hay un 0% de probabilidad de deepfake y de que el audio también fuera IA.

Hasta el momento, la parlamentaria no se ha pronunciado para aclarar su participación en la promoción de HLV.