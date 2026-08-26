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Diputada Sara Zavala habría promocionado HLV, empresa denunciada por estafa

En un video difundido en las últimas horas, aparece la diputada nacionalista Sara Zavala promocionando a HLV, empresa denunciada por estafa en Copán

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 07:10

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas ha circulado un video de la diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, en el que aparece promoviendo a la empresa HLV, denunciada por supuesta estafa en Copán.

En el material audiovisual, la congresista por el departamento de Francisco Morazán aparece de pie frente a un podio con el logo de HLV, a la cual destacó como una compañía innovadora.

"La llegada de Horizon Line Investment Group y también su marca HLV Group, marca un antes y después en nuestro mercado, y es que no estamos recibiendo un comercio tradicional como estamos acostumbrados", resaltó.

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Seguidamente, expresó que "estamos recibiendo o dándole la bienvenida a una infraestructura de vanguardia. La integración de herramientas tecnológicas, el comercio minorista automatizado que esta empresa implementa, es el vivo ejemplo de cómo la innovación puede optimizar la economía local. Puede ayudarnos a crecer y a desarrollarnos".

Además, aseguró sentirse "muy contenta" de haber participado en el evento y de "dar a conocer que en Honduras ya están llegando las nuevas tecnologías".

EL HERALDO sometió el video a la herramienta Hive AI Detector para verificar si el contenido fue elaborado con Inteligencia Artificial (IA). El análisis arrojó que "es poco probable que esta entrada contenga contenido generado por IA o deepfake". Según el programa, apenas existe un 2.2% de probabilidad de que el video fuera hecho con IA, al igual que señala que hay un 0% de probabilidad de deepfake y de que el audio también fuera IA.

Según Hive AI Detector, es poco probable que el video de Sara Zavala promoviendo a HLV haya sido elaborado con IA.

Según Hive AI Detector, es poco probable que el video de Sara Zavala promoviendo a HLV haya sido elaborado con IA.

 (Foto: captura de pantalla)

Hasta el momento, la parlamentaria no se ha pronunciado para aclarar su participación en la promoción de HLV.

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HLV se presenta como una empresa para generar ingresos con jugosos rendimientos a través de una plataforma en línea, cautivando así a muchos ciudadanos que desean incrementar su dinero.

Sin embargo, el pasado fin de semana los pobladores de La Entrada en Copán, se apersonaron a las instalaciones para reportar que la plataforma no estaba funcionando. Se les informó que para hacer la gestión necesitaban brindar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y realizar un pago de 365, lo cual causó rechazo e incertidumbre en los aportantes.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) confirmó que se recibió una denuncia contra HLV ante el posible funcionamiento de un sistema irregular relacionado con inversiones.

“Ahora está esta denuncia en lo que es el módulo de recepción de denuncias y de ahí se va a analizar la denuncia como tal. La documentación que se ha presentado para posteriormente empezar a turnar a la Fiscalía correspondiente para que ellos inicien las investigaciones del caso", explicó Yuri Mora, portavoz del MP.

Además, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó sobre la proliferación de posibles esquemas fraudulentos que ponen en peligro los ahorros y recursos económicos de las familias hondureñas.

"Estos esquemas, mediante la promoción de supuestos servicios de inversión, ahorros y subarrendamiento de equipos, realizan promesas de generación de ingresos o ganancias rápidas y sin riesgo, solicitando a los ciudadanos pagos de membresias, depósitos en garantia o pagos anticipados para obtener los supuestos beneficios. Estas operaciones son realizadas por personas naturales o jurídicas que no cuentan con la autorización correspondiente", mencionó la CNBS a través de un comunicado.

Ante este escenario, llamó a la población a no entregar dinero a personas naturales o jurídicas, ni a plataformas que no estén autorizadas por la CNBS o instituciones correspondientes.

De igual forma, no confiar en promesas de ganancias rápidas o con rendimientos exorbitantes; que no proporcionen información clara sobre quiénes son, dónde están y sus representantes; así como también desconfiar si estas operan en redes sociales, aplicaciones móviles o enlaces no verificables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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