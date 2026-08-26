Amhon pide a alcaldías emitir ordenanzas ante sequía y dengue

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) exhortó a las 298 corporaciones municipales del país a incluir en sus próximas sesiones la discusión y aprobación de ordenanzas orientadas a prevenir y atender los efectos de la sequía, el dengue y otras amenazas que afectan a la población.
La petición surge en el marco del Decreto Ejecutivo PCM 016-2026, publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se conformó el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, integrado por instituciones vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional y la gestión del riesgo.
De acuerdo con la Amhon, las ordenanzas municipales deberán contemplar medidas de prevención y atención frente a la sequía y el dengue, además de disposiciones para regular la perforación de pozos en áreas municipales.
La asociación señaló que los gobiernos locales continuarán coordinando acciones con las instituciones del Gobierno y organismos de cooperación para aplicar las medidas correspondientes a los diferentes niveles de alerta y reducir los impactos de estas amenazas.
Asimismo, explicó que las municipalidades, haciendo uso de su autonomía y tomando en cuenta las condiciones particulares de cada territorio, podrán emitir disposiciones de cumplimiento obligatorio relacionadas con la reducción del riesgo.
La Amhon hizo un llamado a la población a mantenerse informada y cumplir las medidas que sean emitidas por las autoridades municipales, mientras que las autoridades civiles y policiales deberán brindar el apoyo necesario para garantizar su cumplimiento.
La asociación también recordó a los alcaldes y alcaldesas su responsabilidad en la administración eficiente de los recursos municipales, especialmente ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de las comunidades.
La Amhon destacó que la coordinación entre el Gobierno, las municipalidades, las instituciones y la población será fundamental para reducir los efectos de la sequía, prevenir enfermedades y proteger la vida.