Amhon pide a alcaldías emitir ordenanzas ante sequía y dengue

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) exhortó a las 298 corporaciones municipales del país a incluir en sus próximas sesiones la discusión y aprobación de ordenanzas orientadas a prevenir y atender los efectos de la sequía, el dengue y otras amenazas que afectan a la población.

La petición surge en el marco del Decreto Ejecutivo PCM 016-2026, publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se conformó el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, integrado por instituciones vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional y la gestión del riesgo.

De acuerdo con la Amhon, las ordenanzas municipales deberán contemplar medidas de prevención y atención frente a la sequía y el dengue, además de disposiciones para regular la perforación de pozos en áreas municipales.