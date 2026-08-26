Abren investigación contra Fernando Cerimedo por supuestos nexos con el narcotráfico

La Paz, Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia abrió una nueva línea de investigación contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo por presunto tráfico de drogas controladas y encubrimiento de narcotráfico. “El caso que se ha aperturado en la Unidad de Sustancias Controladas es sobre la protección que se estaría dando en el municipio de Santa Ana respecto a vuelos irregulares. Se estaría dando cobertura a avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas”, explicó en conferencia de prensa el pasado 25 de agosto el fiscal Alexander Mendoza, de acuerdo al diario español El País.

El presunto trasiego de narcóticos habría ocurrido en el departamento de Beni, región amazónica que comparte frontera con Brasil. En ese sentido, el fiscal Mendoza adelantó que Cerimedo será citado, al igual que autoridades aeroportuarias, personas civiles y de entidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico.

“De ser cierto y comprobable con elementos de convicción, se estaría demostrando que tanto funcionarios públicos como civiles estarían dando cobertura al narcotráfico y a vuelos irregulares”, amplió. Santa Ana es señalada como la principal ubicación donde supuestamente se descargan sustancias controladas que llegan a través de avionetas.

Cuarta causa de investigación

Cerimedo, quien fue asesor político del presidente argentino Javier Milei, y asesor de campaña de presidentes latinoamericanos como Nasry Asfura en Honduras y Rodrigo Paz en Bolivia, se encuentra en prisión preventiva en Santa Cruz (Bolivia) al ser acusado de feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller. Cerimedo fue arrestado el pasado 18 de agosto en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz. Su aprehensión ocurrió un día después de que Beller sufriera un atentado por parte de dos sujetos que se hicieron pasar por repartidores, dejándola herida de bala.