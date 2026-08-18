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¿Quién es Fernando Cerimedo, asesor de campaña del Partido Nacional arrestado en Bolivia?

El argentino Fernando Cerimedo se volvió un rostro reconocido en Honduras al figurar como asesor de campaña del Partido Nacional en 2025. Conozca más de él

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 13:07
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El argentino Fernando Cerimedo, quien fungió como asesor de campaña del Partido Nacional de Honduras en 2025, fue arrestado en Bolivia. Sin embargo, las polémicas no se limitan solo a esta detención. Conozca más de él y el rol que tuvo en Honduras.

 Foto: El Heraldo
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Fernando Cerimedo es un periodista, especialista en marketing y en campañas políticas propagandísticas que ha laborado con políticos de la derecha latinoamericana.

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Cerimedo es bastante conocido por haber trabajado con el mandatario argentino Javier Milei cuando este era candidato a la presidencia. Cuando Milei ganó, Cerimedo continuó siendo su colaborador.

 Foto: cortesía
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En una entrevista con el diario argentino La Nación, dijo que se "inmolaría" por Milei e incluso reconoció que realizaba "campañas negativas" para dañar la imagen de los candidatos y adversarios de sus clientes.

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Cerimedo se autodenomina como un militante de derecha y fundó el medio "La Derecha Diario", al igual que su empresa de publicidad y marketing llamada "Numen". Asimismo, tiene una academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

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Tras haber proporcionado sus servicios a Rodrigo Paz, quien se convirtió en presidente de Bolivia en 2025, tomó una nueva misión: ser el asesor de campaña del Partido Nacional en Honduras.

 Foto: captura de pantalla
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Cerimedo llegó a Honduras para estar presente en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre. Se le vio en el búnker del Partido Nacional, donde muchos dirigentes y militantes esperaban los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales, Cerimedo había vaticinado el triunfo del candidato nacionalista Nasry Asfura sobre su contrincante Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

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Cerimedo mostró proyecciones de los departamentos donde Asfura habría ganado. Esta retórica alentó a los militantes del Partido Nacional a confiar en el triunfo de "Tito" Asfura.

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La forma de expresarse de Cerimedo ha estado bajo el ojo del huracán. En redes sociales, hace publicaciones provocativas y descalificativas contra sus rivales y líderes de la izquierda política.

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En las elecciones de Honduras, no fue la excepción. Cerimedo respondía con insultos a quienes objetaban sus opiniones y declaraciones, sin importar si se trataba de cibernautas o hasta personajes políticos.

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Una publicación que causó polémica fue cuando se dirigió a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. "Dale, Ana Paola Hall, el mundo te está mirando. No es jo**. Con la democracia y la voluntad popular no se jo**. Muestren todas las actas. Nada más. Las actas reflejan la voluntad popular y es inalterable", escribió en X.

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Luego de que el CNE confirmara el triunfo de Nasry Asfura, Cerimedo expresó su alegría, asegurando estar "orgulloso" de Asfura.

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El apoyo no se limitó solo a Nasry Asfura, sino también al Partido Nacional. Cuando Asfura asumió la presidencia, escribió "Viva la libertad! Viva Honduras! Fuerza Tito!".

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El jefe de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que se analizan distintas hipótesis para establecer qué ocurrió y si Cerimedo tuvo algún grado de participación en el ataque. "Estamos viendo si tiene algún tipo de participación", afirmó Gómez ante la prensa.

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Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, como parte de una investigación relacionada al atentado que sufrió su expareja Nadia Beller el pasado 17 de agosto.

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