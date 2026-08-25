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¿De qué murió la cantante Dolly Parton? Esto se sabe sobre sus últimos días

Dolly Parton murió a los 80 años en un hospital de Nashville, rodeada de sus seres queridos, tras varios meses en los que su salud se había deteriorado

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 20:10
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La cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió este martes a los 80 años. Esto informó su equipo a la revista People sobre la causa de su fallecimiento:

Foto: @DollyParton
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La cantante fue hospitalizada por problemas renales y autoinmunes, según informó este martes la revista TMZ, el mismo día en que había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

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Dolly Parton murió tras una breve batalla contra el cáncer. "Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", señaló el comunicado.

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El escrito no indica el tipo de cáncer que padecía la cantante de 'Jolene', pero confirma que falleció hoy en el centro médico especializado en Nashville, Tennessee.

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"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar", decía el comunicado.

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"Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado", continúa el escrito.

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Parton ingresó en el hospital de Nashville el viernes 21 de agosto donde murió cuatro días después. "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

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La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después.

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Esta misma situación coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó a través de un mensaje grabado en video.

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Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria

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