Está embarazada: le dispararon y culpa a Fernando Cerimedo, exasesor del Partido Nacional

Beller apuntó que Cerimedo está involucrado en varios actos de corrupción y hasta mantenía comunicación con narcos. “Durante nuestra relación, le reclamé muchas cosas. Incluso hablamos de su exesposa y el tema de Andis. Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta", abonó.