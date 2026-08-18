Está embarazada: le dispararon y culpa a Fernando Cerimedo, exasesor del Partido Nacional

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente hondureño Nasry Asfura y del Partido Nacional, en las últimas elecciones, rompió el silencio luego del atentado en su contra y donde culpa al argentino. ¿Qué dijo ella?
La Policía de Bolivia detuvo la madrugada de este martes a Fernando Cerimedo, dentro de las investigaciones por el ataque armado contra la activista y abogada. Nadia Beller, su expareja. El hecho ocurrió la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.
El atentado se dio cuando Nadia Beller estaba con su celular, llegaron dos tipos vestidos con ropa de delivery y uno de ellos les disparó. Beller fue trasladada a un centro médico y ha hablado con un medio local de Bolivia.
"Se estaba fugando a la Argentina. No sé si voy a tener vida afuera. Tengo miedo de permanecer internada, acá es muy fácil que entren para eliminarme", inició diciendo.
Beller no solo relató detalles sobre la relación que mantuvo con Cerimedo y los episodios de violencia que asegura haber sufrido, sino que además lo vinculó con presuntos hechos de corrupción relacionados con funcionarios y empresarios bolivianos.
“Él (Fernando Cerimedo) maneja un grupo de la policía que aparentemente opera cerca del hotel al que me hizo ir. Es un grupo de élite que él comanda y no responde a órdenes de nadie más”, apuntó desde el hospital.
Beller apuntó que Cerimedo está involucrado en varios actos de corrupción y hasta mantenía comunicación con narcos. “Durante nuestra relación, le reclamé muchas cosas. Incluso hablamos de su exesposa y el tema de Andis. Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta", abonó.
Nadia Beller aseguró que sobrevivió al ataque porque fingió estar muerta y señaló directamente al asesor en campaña del ahora presidente de Honduras, Nasry Asfura.
A su vez, Beller amplió su denuncia contra Cerimedo y reveló que convivía con el estratega en un condominio hasta el momento del ataque y confirmó que atraviesa la cuarta semana de embarazo: “Espero un hijo suyo”, aseguró. Beller recibió un total de cuatro balazos durante el ataque ocurrido en territorio boliviano.
Fernando Cerimedo fue contratado por el Partido Nacional durante las elecciones generales del 2025. Durante su estadía en Honduras tuvo cruce de palabras con militantes de Libre y aseguró que, si Asfura ganaba, Estados Unidos le extendería el TPS a Honduras.