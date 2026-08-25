La montaña que abastece al sur de la capital se seca: “Se consumieron todas las aguas”

Con la tarde ya encima, el equipo tomó rumbo hacia Lepaterique y la reserva de Yerba Buena, la zona que alimenta a <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://elheraldo.hn/tegucigalpa/concepcion-se-seca-biologa-advierte-sobre-futuro-fuentes-agua-tegucigalpa-CI31822541" target="_blank">La Concepción, la represa más grande de la capital</a>, a través del río Grande o Choluteca. Esa subcuenca —de 142 kilómetros cuadrados compartidos entre Ojojona y el Distrito Central— aporta en condiciones normales unos 1,307 litros por segundo, el 40% del suministro de la ciudad..