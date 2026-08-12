Sequía deja sin cosecha a 1,500 productores de Lepaterique, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.-La sequía ya afectó al campo de Lepaterique, donde alrededor de 1,500 productores perdieron parte de sus cultivos, mientras las familias enfrentan dificultades para conseguir agua, informó el alcalde Henry Mejía.
Lepaterique es uno de los principales municipios productores de Francisco Morazán que abastecen Tegucigalpa y otras zonas del país, ya que sus verduras, granos básicos y café llegan a mercados, supermercados y a la Feria del Agricultor.
Sin embargo, en comunidades como Yerbabuena, los cultivos de verduras prácticamente se perdieron porque los productores no tienen agua suficiente para mantener las plantaciones.
“Si no hay agua, no hay producción. Los pocos productores que cuentan con sistemas de riego tampoco van a lograr sacar la producción en tiempo y forma”, advirtió Mejía.
El panorama es todavía más complicado para los campesinos que ya habían invertido sus pocos recursos en la compra de insumos. Fertilizantes, fungicidas e insecticidas quedaron prácticamente perdidos junto con parte de las cosechas.
Un quintal de fertilizante, explicó el alcalde, ronda los 1,500 lempiras en Lepaterique. Para un productor que perdió su cultivo, volver a comprar los insumos representa una inversión difícil de asumir.
“Habían comprado fertilizantes y otros insumos, pero saben que es difícil en estos tiempos comprar un quintal de fertilizante”, señaló el edil.
Mientras llega la lluvia, los productores permanecen a la espera de una oportunidad para volver a sembrar. Sin embargo, Mejía reconoce que no todos podrán hacerlo, porque muchos ya agotaron el dinero que tenían destinado para trabajar la tierra.
El problema golpea a un municipio dodne todos los ños hay producción en cargamentos de verduras que llegan a los mercados del Distrito Central como el Zonal Belén, incluso se exporta a El Salvador.
“Somos el segundo municipio más productor de café. Entonces, va a haber un impacto directo en nuestra gente y en la economía de todo el país”, manifestó el alcalde.
Piden una solución de fondo
La municipalidad plantea la construcción de sistemas de riego y pozos, además de asistencia técnica para que los campesinos puedan adaptarse a los cambios del invierno.
“Queremos sistemas de riego y mayor atención para el agricultor. También necesitamos que nos capaciten directamente, porque nosotros sembramos empíricamente, según lo que aprendimos de nuestros abuelos”, expresó el edil.
Mejía también reclamó mayor acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con técnicos, ingenieros y agrónomos que orienten a los productores y permitan mejorar los tiempos de siembra.
La incertidumbre aumentó porque los campesinos ya no pueden confiar en que las lluvias comenzarán en las mismas fechas de años anteriores. El cambio climático, explicó, ha alterado los períodos tradicionales de invierno.
“Ya no existe seguridad y nuestros productores siembran a la mano de Dios, como decimos”, lamentó.
Ante la emergencia, la municipalidad también pidió recursos adicionales al Gobierno. Mejía explicó que las transferencias municipales tienen porcentajes establecidos para diferentes áreas y que las alcaldías arrastran deudas luego de haber pasado meses sin recibir los fondos.