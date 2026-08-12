Sequía deja sin cosecha a 1,500 productores de Lepaterique, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.-La sequía ya afectó al campo de Lepaterique, donde alrededor de 1,500 productores perdieron parte de sus cultivos, mientras las familias enfrentan dificultades para conseguir agua, informó el alcalde Henry Mejía.

Lepaterique es uno de los principales municipios productores de Francisco Morazán que abastecen Tegucigalpa y otras zonas del país, ya que sus verduras, granos básicos y café llegan a mercados, supermercados y a la Feria del Agricultor.

Sin embargo, en comunidades como Yerbabuena, los cultivos de verduras prácticamente se perdieron porque los productores no tienen agua suficiente para mantener las plantaciones.

“Si no hay agua, no hay producción. Los pocos productores que cuentan con sistemas de riego tampoco van a lograr sacar la producción en tiempo y forma”, advirtió Mejía.

El panorama es todavía más complicado para los campesinos que ya habían invertido sus pocos recursos en la compra de insumos. Fertilizantes, fungicidas e insecticidas quedaron prácticamente perdidos junto con parte de las cosechas.

Un quintal de fertilizante, explicó el alcalde, ronda los 1,500 lempiras en Lepaterique. Para un productor que perdió su cultivo, volver a comprar los insumos representa una inversión difícil de asumir.

“Habían comprado fertilizantes y otros insumos, pero saben que es difícil en estos tiempos comprar un quintal de fertilizante”, señaló el edil.