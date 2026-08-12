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Sube a 265 la cifra de muertos y a 496 los desaparecidos por terremoto de 74 en Colombia

La cifra de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia continúa aumentando. El gobierno confirmó 265 muertos, 3,494 heridos y 496 personas desaparecidas

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 17:31
Sube a 265 la cifra de muertos y a 496 los desaparecidos por terremoto de 74 en Colombia

Colombia enfrenta una emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto.

 Foto: Agencia EFE

Bogotá, Colombia.- La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el sismo.

"Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

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El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

La emergencia deja además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 averiadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado por el mandatario.

Declaración de emergencia económica

"Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", aseguró De la Espriella, quien explicó que la medida permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo.

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El mandatario explicó que el Gobierno está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de "crisis fiscal" para Colombia.

El sismo, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más olvidados del país, y deja además 53.816 personas afectadas.

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Redacción web
Agencia EFE

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