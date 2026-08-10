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Momentos de pánico en calles de Colombia tras fuerte terremoto

Videos muestran a personas huyendo y buscando resguardo, mientras a su alrededor las estructuras se balanceaban o colapsaban en cuestión de segundos

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:08

Bogotá, Colombia.- Los largos segundos que duró el fuerte terremoto en Colombia provocó momentos de pánico en las calles de varias ciudades colombianas.

Personas gritando, otras tumbadas en el pavimento o intentado sujetarse de alguna estructura en medio de fachadas que caían de los edificios son parte de las imágenes que dejó el desastre.

El temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia a eso de las 7:34 de la mañana, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

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El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4. La magnitud con la que se estremeció el suelo es evidente en los daños y los momentos angustiantes que provocó.

El temblor tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales, en donde videos captados por la misma población muestra cómo se sintió el fuerte movimiento de la tierra.

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En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente, donde las personas fueron captados huyendo de las edificaciones por temor a quedar atrapados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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