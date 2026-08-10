  1. Inicio
  2. · Mundo

Un temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades

Colombia fue estremecida este lunes 10 de agosto por un fuerte temblor de magnitud 7,4, que provocó daños materiales en varias ciudades del país

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 07:54
Un temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia y dejó daños materiales en varias ciudades.

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia.- Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte de Colombia, causando daños materiales en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

Tres turistas colombianas estarían entre las cuatro víctimas de accidente de helicóptero en Río de Janeiro

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias