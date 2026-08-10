Un temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades

Bogotá, Colombia.- Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte de Colombia, causando daños materiales en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.