Investigan a fiscal que dejó en libertad a hombre que se casó con niña de 10 años en Perú

Quito, Ecuador.- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano inició una investigación a la fiscal que dejó en libertad a un sujeto involucrado en el caso de una niña peruana de diez años que es presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

El Ministerio Público señaló este domingo que dispuso el inicio de "un proceso de control jurídico respecto de la actuación de la Fiscal durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual".

"Si, como resultado de dicho proceso, se determina la existencia de responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores que intervinieron en la causa, se adoptarán las acciones correspondientes, de conformidad con la normativa vigente", anotó el ente investigador un día después de que el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, cuestionara la liberación del sujeto detenido el pasado viernes.