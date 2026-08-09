Mujer y bebé mueren tras volcar lancha cerca de la Isla de la Libertad en Nueva York

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria, detallaron las autoridades.

Nueva York, Estados Unidos.- Una mujer y un bebé fallecieron el sábado por la noche al volcar una embarcación cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad , en Nueva York, informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

Una docena de personas fueron rescatadas en el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves.

Las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que 12 personas resultaron con lesiones leves tras el accidente y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios de la zona.

De acuerdo con la información difundida por el New York Post, la embarcación involucrada en el incidente era un bote a motor tipo bowrider, de aproximadamente 6,7 metros de longitud (22 pies). Hasta ahora, las autoridades no han revelado las identidades de las personas afectadas.

El operativo de emergencia movilizó a distintas unidades de la Policía de Nueva York, incluyendo equipos especializados en labores portuarias, buceo y aviación.

Los bomberos también participaron en las tareas de rescate, mientras parte de los pasajeros fue sacada del agua por agentes que permanecieron trabajando en el lugar durante la noche, según la reconstrucción de PIX11.