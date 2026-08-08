Revelan que incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por la colilla de un cigarro

Shanghái, China.- El devastador incendio que dejó 168 fallecidos el pasado mes de noviembre en un complejo residencial de Hong Kong, el más mortífero en la antigua colonia británica en casi ocho décadas, comenzó por una colilla lanzada sin apagar en el exterior de uno de los edificios, según el último informe oficial.



El diario local The Standard se hace eco este sábado del dossier publicado por el comité independiente que trata de esclarecer las causas del fuego, en el cual el jefe de Ciencia Forense del Laboratorio Gubernamental de Hong Kong, Lee Wing-man, asegura que los daños en la fachada del edificio Wang Cheong -donde se originó el incendio- demostrarían que las llamas se propagaron desde el exterior.



En las fotos analizadas del punto donde se cree que arrancaron las llamas se pueden apreciar "grandes cantidades" de materiales de paquetería como cartón o bolsas de plástico, así como múltiples colillas; los expertos concluyeron que estas últimas fueron el origen más probable tras descartar otras posibles causas como cortocircuitos eléctricos o incluso combustión espontánea.



Así, el comité, que lleva investigando el incidente desde diciembre, concluye que la causa del incendio fue accidental, al no haber hallado otras fuentes de ignición.



El fuego comenzó en la tarde del 26 de noviembre de 2025, mientras los edificios -erigidos en 1984 y con capacidad para 4,600 residentes- se encontraban envueltos en andamios y lonas de obras por tareas de rehabilitación exterior, y las últimas llamas no fueron apagadas hasta 44 horas más tarde.

