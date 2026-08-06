Hallaron su cuerpo en una maleta: cae boxeador por crimen de misionera Elisabeth Ross

Un boxeador de 26 años fue arrestado y acusado por la muerte de la misionera evangélica de origen escocés Elisabeth-Jane Ross, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta el pasado 18 de julio. A continuación, los detalles del caso que ha conmocionado a la comunidad cristiana.
De acuerdo con el reporte de las autoridades de Grecia, el cuerpo de la misionera de 38 años fue hallado dentro de una maleta que estaba en un edificio abandonado del barrio Kypseli, en Atenas, varios días después de que se reportara su desaparición.
Elisabeth-Jane Ross, conocida cariñosamente por sus allegados como Lisa, viajaba de manera recurrente a Grecia para colaborar como voluntaria en una organización de apoyo a refugiados con sede en la capital griega.
Hasta el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido determinada. Las autoridades siguen realizando análisis toxicológicos para esclarecer la causa de muerte.
Según el reporte, fue un hombre en condiciones de calle quien encontró la maleta en donde estaban los restos mortales de la fémina.
Las autoridades detuvieron a Sharif Ahmadzai, un boxeador afgano de 26 años, señalado de haber trasladado el cuerpo de Ross hasta el edificio abandonado.
El sospechoso admitió haber movido el cadáver dentro de la maleta, pero negó haberla asesinado.
Ahmadzai enfrenta cargos formales de homicidio de Elisabeth y por robo, según confirmaron las autoridades.
Cabe mencionar que el señalado está casado con una cooperante estadounidense que actualmente reside en Grecia.
El pasado 6 de agosto, el acusado compareció ante un tribunal, donde optó por no declararse ni culpable ni inocente y permaneció en silencio durante la audiencia, de acuerdo con lo reportado por STV News.
Según la reconstrucción de los hechos, Ross llegó a Atenas a finales de junio para efectos del voluntariado. Se hospedó primero en casa de unos amigos antes de trasladarse al barrio de Kypseli, lugar donde perdió contacto con sus conocidos.
La familia de Ross también se pronunció a través de un comunicado citado por la BBC, en el que la describieron como una persona amable, íntegra y desinteresada, y pidieron tiempo para asimilar la pérdida. En la iglesia City on a Hill, a la que Ross perteneció durante dos décadas, la noticia caló hondo. Mientras las investigaciones continúan, se esperan los resultados toxicológicos.