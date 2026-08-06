Hallaron su cuerpo en una maleta: cae boxeador por crimen de misionera Elisabeth Ross

La familia de Ross también se pronunció a través de un comunicado citado por la BBC, en el que la describieron como una persona amable, íntegra y desinteresada, y pidieron tiempo para asimilar la pérdida. En la iglesia City on a Hill, a la que Ross perteneció durante dos décadas, la noticia caló hondo. Mientras las investigaciones continúan, se esperan los resultados toxicológicos.